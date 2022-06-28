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內地縮短隔離時間 恒指升189點 三大指數創逾兩個月新高

大市早段隨美期偏軟，午後內地公布優化調整隔離管控時間，美期、歐亞股市向上，港股午後亦倒升，三大指數收市連升4日，同創超過兩個月的即市及收市新高。恒指4日累計升1410點。

恒指今早低開84點，低位跌277點，高位升219點，全日高低波幅497點。

恒指收市升189點或0.85%，報22418點，成交金額1759億元，較上日減少12.04%；國指升76點或0.98%，報7893點。恒生科技指數收報5103點，升0.61%。

騰訊（0700）、京東（9618）、港交所（0388）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌58隻升，7隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升11.66%，收報18.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌3.28%，收報365.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，12隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報230.4元，升16.54%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報186.7元，跌3.51%。

恒指續高於100天線(21683.32點)，250天線(23869.15點)。科指高於多條平均線，下方最近為10天線(4755.14點)上方最近為200天線(5366.14點)，而250天線處於(5701.73點)。

北水南下合計淨流入19.27億元，較上日減少54.81%，連續第14日流入，累計流入380.9億元，對上一次連續14日淨流入是5月26日。南水北上合計淨流入46.48億元人民幣，較上日減少36.02%，連續第4日流入，累計流入335.64億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.99%，高見22449.31點，是4月4日22523.64點後最高。今日收市報22418.97點，是4月4日後收市新高，當日報22502.31點。收市連升4日，累計升1410.63點，對上一次連升4日是5月18日；同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月3日。

科指曾升最多1.28%，高見5137.77點，是3月2日5162.07點後最高。今日收市報5103.89點，是3月1日後收市新高，當日報5155.69點。收市連升4日，累計升551.56點，對上一次連升4日是4月29日；同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月8日。

國指曾升最多1.29%，高見7918.12點，是3月3日7946.8點後最高。今日收市報7893.76點，是3月3日後收市新高，當日報7900.04點。收市連升4日，累計升558.76點，對上一次連升4日是5月18日；同時亦連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月20日。

午後消息股表現

宏安地產（1243）年內只兩合營盤入賬盈利2.85億，薈藍售逾八成待入賬。收報0.072元，升5.88%。

津上機床（1651）：近月客戶下單取態審慎，新能源車帶動機床需求。收報10.74元，升21.77%。

賞之味（8069）全年虧損1580萬元，不派末期息。收報0.465元，無升跌。

中國旺旺（0151）去年多賺1.1%，末期息連特息共5.04美仙。收報7.77元，升3.46%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，六福集團（0590）收報19.16元，升6.33%。專業旅運（1235）收報0.191元，無升跌。歐化（1711）收報0.195元，升0.52%。旺旺（0151）收報7.77元，升3.46%。震雄（0057）收報2.68元，無升跌。金利豐（1031）收報0.241元，跌3.6%。冠忠巴士（0306）收報2.42元，升7.56%。

攜程（9961）轉盈為虧，首季蝕9.8億。收報230.4元，升16.54%。

國美零售（0493）折讓12%配股，籌7.7億。收報0.395元，跌13.19%。

毛記（1716）去年度轉蝕逾1600萬元。收報0.85元，無升跌。

大凌集團（0211）盈喜，料轉虧為盈全年賺700萬元。收報0.142元，升47.92%。

中國新城市（1321）向母公司眾安提供經常性墊款，3年上限45億人幣。收報1.09元，跌0.91%。

安樂工程（1977）料半年純利跌幅可達60%，較上周盈警公布為多。收報1.33元，無升跌。

歐舒丹（0973）：來年銷售目標增長15%。歐舒丹去年多賺60%，本港銷售升24%。收報26.55元，升10.63%。

港華（1083）加入內地甲烷控排聯盟。收報4.28元，升1.9%。

優品360（2360）料今年開20家分店，考慮發展內地網購業務。收報1.8元，無升跌。

津上精密機床（1651）破紀錄按年多賺七成，末期息派0.4元。收報10.74元，升21.77%。

破頂股表現

破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見333元，收報331.4元，升4.21%；飛思達科技（1782）創上市新高，見1.51元，收報1.49元，升4.93%；匯通達（9878）創上市新高，見58元，收報57.95元，升5.84%；雲康集團（2325）創上市新高，見18元，收報17.76元，升3.98%；國航（0753）創52周高，見6.89元，收報6.78元，升10.06%；國泰（0293）創52周高，見8.69元，收報8.6元，升6.44%；越秀地產（0123）創52周高，見9.79元，收報9.78元，升1.66%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.58元，收報5.4元，升0.75%；世紀睿科（1450）創52周高，見3.46元，收報3.39元，升9%；長實集團（1113）創52周高，見56.75元，收報56.3元，升0.99%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.95元，收報3.92元，升3.7%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國抗體（3681）低見1.87元，收報1.99元，無升跌；捷榮國際（2119）低見0.88元，收報0.89元，無升跌；安莉芳（1388）低見0.75元，收報0.76元，跌1.3%；惠生工程（2236）低見0.26元，收報0.275元，無升跌；迪臣發展（0262）低見0.081元，收報0.09元，跌6.25%；愛高集團（0328）低見0.066元，收報0.072元，跌18.18%；億達中國（3639）低見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；賞之味（8096）低見0.046元，收報0.049元，跌5.77%；友和（2347）低見1.5元，收報1.65元，升5.1%；快狗打車（2246）低見14.28元，收報14.5元，跌1.36%。

8隻股份創52周低，包括新華滙富（0188）低見0.32元，收報0.325元，跌5.8%；時代集團（1023）低見0.425元，收報0.44元，跌2.22%；英皇娛樂（0296）低見0.495元，收報0.51元，跌5.56%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.36元，跌2.86%；珠光控股（1176）低見1.07元，收報1.11元，無升跌；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.4元，收報2.47元，跌0.4%；寶力科技（0164）低見0.248元，收報0.25元，跌5.66%；卡賓（2030）低見1.88元，收報1.88元，跌1.05%。

異動股

上升異動股，包括，大凌集團（0211）收報0.142元，升47.92%；津上精密機床（1651）收報10.74元，升21.77%；海亮國際（2336）收報0.105元，升17.98%；攜程集團（9961）收報230.4元，升16.54%；比高（8220）收報0.234元，升16.42%；高偉電子（1415）收報10.4元，升14.54%；復星旅遊文化（1992）收報12.56元，升14.39%；華住集團（1179）收報32.9元，升13.45%；中國燃氣（0384）收報12.02元，升13.4%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）創上市新低，見0.066元，收報0.072元，跌18.18%；心動公司（2400）收報21.25元，跌15.51%；國美（0493）收報0.395元，跌13.19%；北控醫療健康（2389）收報0.087元，跌12.12%；中建富通（0138）收報0.185元，跌11.9%；粤海置地（0124）收報0.93元，跌11.43%；佳源國際（2768）收報0.415元，跌9.78%；寶龍地產（1238）見52周低1.48元，收報1.51元，跌9.58%；億達中國（3639）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌9.52%；鴻承環保科技（2265）收報0.76元，跌8.43%；深藍科技（1950）收報0.199元，跌8.29%。

 

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