匯豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝表示：「通脹及利率飆升亦為市場帶來不確定因素。認為經濟正在轉型，低通脹和超低利率的時代快將結束，但隨之而來是更持久的通脹、更高的利率，以及更不穩定的經濟周期，這對投資者來說並非容易駕馭的情況」。「在這些情況下，投資者需理性評估回報期望，並進一步考慮多樣化及投資組合的抗壓性。我們認為更好的估值能支持長線投資，亦在各種資產類別中看到選擇性機會」。

匯豐投資管理主動型與量化股票投資業務環球主管戴偉利（ Alexander Davey） 表示：「我們現在已處於大部分經濟體的最壞時刻，在利好的商品價格基數效應及初步跡象顯示供應鏈壓力正在緩和的情況下，料價格壓力將於今年下半年緩和。總括而言，亞洲經濟體相比在縮減恐慌時期處於一個較有利位置，且該地區整體政策收緊的壓力仍較成熟市場低」。

戴偉利續指:「亞洲於2021 年的盈利表現強勁，資產負債表上的現金水平上升，將有利今年的亞洲股息派發。亞洲股市亦受惠於股值下降，尤其在股本回報率方面。亞太區的遠期市盈率為12.1 倍，而中國在同期的市盈率為9.8 倍。 無論在亞太區或中國，與美國等成熟市場相比，估值水平都較具吸引力。但由於美國經濟衰退風險增加，市場開始把亞洲盈利向下調整，即使還沒有達到美國經濟嚴重衰退的程度，但這無疑是我們值得留意的風險之一」。

匯豐投資管理亞太區固定收益總監林安妮表示：「更波動的宏觀體制和市場動盪有利加強多元性，尤其是亞洲信貸年期相對較短和息差較高，在利率上升的環境中佔有優勢。現時，亞洲高收益市場內的板塊和地域多元性較以往好，與過去相比，中國房地產板塊在整個亞洲高收益市場中的佔比大幅降低」。

林安妮續指：「儘管中國房地產板塊仍處於壓力之下，但很多壞消息已經在債券價格上反映。我們預計中國的金融狀況將保持寬鬆，發展商融資渠道的任何改善，都會對亞洲債券市場有利」。

其他報道

內地縮短隔離時間 恒指升189點 三大指數創逾兩個月新高

畢馬威：地緣政治下中企傾向回A上市

台灣《蘋果新聞網》買家潘杰賢發聲明：交易不涉中資 百分百愛台灣

美銀料港樓價跌15至20% 削地產股目標價6%

宏安地產年內只兩合營盤入賬盈利2.85億 薈藍售逾八成待入賬

中證監據報將禁止內地投資者境外參與股票互聯互通

內地縮短隔離管控時間 人民幣轉強 離岸價見近兩周最強

春華資本胡祖六料中國科技股已苦盡甘來

滬深三大指數高收 滬指重上3400點關口 兩市成交破萬億人幣

瑞士寶盛：中美衰退風險降 增長亦放緩

內地入境檢疫「14+7」縮至「7+3 」航空、旅遊及餐飲股急飈

證監梁鳳儀：將評估在交易宣布前與潛在投資者交流信息的做法

津上機床: 近月客戶下單取態審慎 新能源車帶動機床需求

金融壹賬通：7月4日以介紹方式在港上市

中國旺旺去年多賺1.1% 末期息連特息共5.04美仙

Nike對中國市場前景謹慎

ATM拖累恒指半日跌190點 科指跌1.6% 騰訊跌4.8%

Cathie Wood旗艦基金連續8天錄資金流入