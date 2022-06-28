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博維智慧科技明起招股 澳門業務「陷入樽頸」 擬拓展大灣區發展

澳門企業IT解決方案公司博維智慧科技（1204）明起招股，招股價介乎1.08元至1.26元，擬合共發售約1.25億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多1.58億元。每手2000股，一手入場費2545.39元，招股將於下周三（7月6日）截止，並於7月15日掛牌上市，獨家保薦人為中國通海。

博維智慧科技擬把集資所得的43%投放在大灣區發展，集團創始人兼主席周家俊表示，公司佔澳門的市場份額逾25%，惟認為在澳門的業務發展已「陷入樽頸」，因此計劃拓展大灣區發展，主力把資金投放在「橫琴粵澳深度合作區」以及廣洲南沙區，將在此投資更多項目。他續指，深度合作區會提供政策，幫助公司更融入在大灣區的經濟生態，加上自身在廣洲在一定人際網絡，對於進軍新市場未有太大憂慮。

此外，集團財務總監兼公司秘書曾廸文補充，未來集團的資本開支預算主要反映在集資所得上，約30%擬用於兩個大型的企業IT解決方案項目，其前期成本較大；43%用於大灣區市場拓展等。至於目前港股市場波動，會否擔心影響認購反應，周家俊表示，集團未來將專注於發展業務本身，不會受市場波動影響，又指相信投資者會看好澳門龍頭發展大灣區的前景。

 

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