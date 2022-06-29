集團指，於6月24日收到聯交所的復牌指引，要求集團刊發所有未刊發的業績，須公佈有關其業務營運、復牌計劃、執行復牌計劃的進度及復牌計劃的任何重大變動的季度更新資料，首份季度更新須於6月30日或之前公布，知會市場所有重大信息等。

有關債務重組方面，集團指計劃實施建議重組的大會及認許聆訊分別安排於2022年6月29日及2022年7月5日召開，計劃須待佔出席計劃大會，並於會上投票的現有票據價值75 %的大多數計劃債權人批准，以及法院其後於認許聆訊上批准及認許後，方可作實。

集團預期建議重組事項於完成後將減輕其短期債務壓力，且整體財務狀況將得到改善。

截至今日，集團仍在編製其2021年財務報表，故目前無法釐定刊發2021年業績的估計時間。於實施建議重組事項後，將分配更多人力及資源與核數師合作編製本集團的財務報表及完成2021年年度業績的審核工作。

股份自今年4月1日起停牌，將繼續停牌至另行通知。

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