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調查：中國企業為亞太地區中逾期付款天數最長

全球信用保險及應收帳款承購、債券、企業資訊服務商科法斯公布一項調查結果，發現去年在調查覆蓋的9個亞太地區市場中，中國是唯一一個逾期付款天數增加的國家，同時也是平均逾期付款天數最長的國家。

調查指出，2021年經濟形勢的好轉促使亞太地區逾期付款天數明顯縮短，由2020年的平均68天降至去年的54天，為5年以來最低水平。面對逾期付款的受訪企業比例穩定在64%，按年下降1個百分點。當中，馬來西亞和新加坡的逾期付款天數縮短最為明顯。

另外，調查亦揭示逾期付款金額增加的受訪企業比例，按年上升4個百分點至35%。中國企業中，超長期逾期付款 (ULPD) 佔營業額10%以上的佔比，從2020年的高位27%再上升至去年的40%。澳大利亞和印度，超長期逾期付款佔比亦略有上升，香港企業的比例則錄明顯降幅。

疫情影響銷售業績和現金流，超過半數企業表示主要由於原材料價格大幅上漲，尤其是原油價格，導致現金流風險增加。不過，逾7成企業預計今年經濟增長將有所改善。

報告指出，於今年年初，全球供應鏈壓力略有緩解，但俄烏衝突導致壓力再度加大，大宗商品價格進一步飆升。而亞太地區去年的通脹壓力較小，但通脹水準也在快速上升，特別是在食品和能源領域。

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