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財經花生｜Uber失物認領指數 婚戒、寶馬車匙 仲有牛油果

相信各位繁忙嘅香港人，都曾經透過Uber（美：UBER）叫車，落車前有無確認自己拎齊隨身物品呢？平台今日公布2022年第四年度失物認領指數，發現手機同銀包仍然係最常被遺留嘅物品，其他最常見失物仲有背囊、耳機、眼鏡、衣物、雨遮、鑰匙；當中寶馬鑰匙最常被遺留，其次係平治、凌志、富豪及福士。

Uber又話，今年被遺留嘅珠寶數量激增，當中包括Audemars Piguet手錶、Tiffany & Co. 心形吊墜、嬰兒腳鍊、白珍珠耳環等等，更估唔到嘅係連結婚戒指都會畀主人遺留。除咗結婚戒指，Uber仲執過一組婚前照片和結婚公仔添！唔好話大人，Uber都執過唔少小朋友嘅玩具失物，例如有粉紅色兔仔、金剛大猩猩、小黃甲蟲汽車、玩具恐龍等等。

物品以外，其實被遺忘嘅食物都唔少，例如有袋裝牛油果、兩塊肉眼排、兩袋粥、一袋芝士和酒漏斗，同埋一袋魚同章魚。

Uber仲話，乘客係唔同嘅日子都會遺忘唔同嘅物品，例如經常係星期一遺留身份證同駕駛執照，星期二遺留生日賀卡同禮物等慶祝物品，星期三、六和日遺留嬰兒用品，例如汽車座椅、奶嘴和嬰兒車；星期四遺留手機充電器，同埋星期五遺留手提電腦。時段方面就以傍晚6點至晚上9點係一日之中最健忘嘅時段；而星期六日就係一星期入面最健忘嘅日子。

各位準備搭車嘅香港人，記得拎齊嘢呀。

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