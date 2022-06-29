Uber又話，今年被遺留嘅珠寶數量激增，當中包括Audemars Piguet手錶、Tiffany & Co. 心形吊墜、嬰兒腳鍊、白珍珠耳環等等，更估唔到嘅係連結婚戒指都會畀主人遺留。除咗結婚戒指，Uber仲執過一組婚前照片和結婚公仔添！唔好話大人，Uber都執過唔少小朋友嘅玩具失物，例如有粉紅色兔仔、金剛大猩猩、小黃甲蟲汽車、玩具恐龍等等。

物品以外，其實被遺忘嘅食物都唔少，例如有袋裝牛油果、兩塊肉眼排、兩袋粥、一袋芝士和酒漏斗，同埋一袋魚同章魚。

Uber仲話，乘客係唔同嘅日子都會遺忘唔同嘅物品，例如經常係星期一遺留身份證同駕駛執照，星期二遺留生日賀卡同禮物等慶祝物品，星期三、六和日遺留嬰兒用品，例如汽車座椅、奶嘴和嬰兒車；星期四遺留手機充電器，同埋星期五遺留手提電腦。時段方面就以傍晚6點至晚上9點係一日之中最健忘嘅時段；而星期六日就係一星期入面最健忘嘅日子。

各位準備搭車嘅香港人，記得拎齊嘢呀。

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