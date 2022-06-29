moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

堅持動態清零 中港股市跌幅擴大 恒指收市跌422點 吉利跌8.1%

憂慮經濟增長前景，美股下跌，歐、亞股延續跌勢，市場關注美國GDP數字，聯儲局成員MESTER稱他目前支持加息75個基點，美期變動不大。習近平稱中國有實力動態清零直至勝利，言論發布後，中港股市跌幅擴大，上證綜指收盤創下逾一個月最大跌幅。Grizzly狙擊蔚來（9866），一眾車股下跌；萬科董事長稱短期市場已觸底，內房物管股上升。

恒指今早低開293點，午後跌幅進一步擴大至574.92點，收市跌422點，報21996.89點；科指跌3.27%，報4937.23點。成交金額1608.27億元。

吉利（0175）是跌幅最大藍籌，跌8.18%，報17.5元；龍湖（0960）升0.82%，報36.75元，是升幅最大藍籌。

北水流入1.5億元；南水流入48.8億元。

恒指續高於100天線(21665.22點)。科指下試10天線(4778.49點)。

京東健康（6618）23.8億元購母企京東寵物健康電商業務。收報62.2元，跌7.4%。

維他奶（0345）受制內地銷情疲弱，全年由盈轉虧，不派末期息。收報13.9元，跌6.8%。

萬科郁亮料樓市觸底，刺激內房物管早市衝高。碧桂園（2007）收報4.84元，升0.4%，碧服（6098）無升跌。潤地（1109）升0.27%；中海外（0688）跌0.41%。

灰熊狙擊，蔚來（9866）稱沽空報告不實。收報165.5元，跌11.3%。

騰訊（0700）回購股份。收報365元，跌0.21%。

 

其他報道

習近平：科技自立自強是國家強盛之基 安全之要

惠譽維持香港銀行業前景「改善」評級

三星據報明天起量產3納米晶片

騰訊雲於日本推出虛擬互動空間方案 助企業舉行虛擬演唱會

財經花生｜Uber失物認領指數 婚戒、寶馬車匙 仲有牛油果

調查：中國企業為亞太地區中逾期付款天數最長

凱基亞洲：年內恒指或上衝至25,000點

滬深三大指數低收 滬指失守3400點關口 兩市成交破萬億人幣

【有片：選股王】旭輝永升走強 有望上試11元以上水平

蔚來：沽空報告並無依據 午後跌逾9.4%

京東健康23.8億元購母企京東寵物健康電商業務

維他奶受制內地銷情疲弱 全年由盈轉虧 不派末期息

當代置業今及下周二召開債務重組大會

5中企遭美國列入貿易黑名單 涉支持俄羅斯軍工

恒指半日跌365點 吉利跌6.9% 龍湖升1.7%