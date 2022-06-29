憂慮經濟增長前景，美股下跌，歐、亞股延續跌勢，市場關注美國GDP數字，聯儲局成員MESTER稱他目前支持加息75個基點，美期變動不大。習近平稱中國有實力動態清零直至勝利，言論發布後，中港股市跌幅擴大，上證綜指收盤創下逾一個月最大跌幅。Grizzly狙擊蔚來（9866），一眾車股下跌；萬科董事長稱短期市場已觸底，內房物管股上升。
恒指今早低開293點，午後跌幅進一步擴大至574.92點，收市跌422點，報21996.89點；科指跌3.27%，報4937.23點。成交金額1608.27億元。
吉利（0175）是跌幅最大藍籌，跌8.18%，報17.5元；龍湖（0960）升0.82%，報36.75元，是升幅最大藍籌。
北水流入1.5億元；南水流入48.8億元。
恒指續高於100天線(21665.22點)。科指下試10天線(4778.49點)。
京東健康（6618）23.8億元購母企京東寵物健康電商業務。收報62.2元，跌7.4%。
維他奶（0345）受制內地銷情疲弱，全年由盈轉虧，不派末期息。收報13.9元，跌6.8%。
萬科郁亮料樓市觸底，刺激內房物管早市衝高。碧桂園（2007）收報4.84元，升0.4%，碧服（6098）無升跌。潤地（1109）升0.27%；中海外（0688）跌0.41%。
灰熊狙擊，蔚來（9866）稱沽空報告不實。收報165.5元，跌11.3%。
騰訊（0700）回購股份。收報365元，跌0.21%。
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