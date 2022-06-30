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德銀天下今日起招股 入場費3227.2元

中國商用車集團德銀天下（2418）今日起至下周五（7月8日）招股，擬發行約5.43億股，招股價介乎1.78至2.13元，每手1500股，一手入場費約3227.2元。

以招股價中位數1.96元計，集團估計在扣除包銷費及佣金等費用之後所得款項淨額約9.73億元，當中37.5%或3.65億港元，將用於商用車後市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設；22.5%或約2.19億元，將用於商用車後市場線上服務平台；30.0%或約2.92億元，將用於提升車聯網及數據服務板塊的技術能力及數據服務能力；其餘款項將用於一般營運資金。

於2019年、2020年及2021年，德銀天下的收入分別為人民幣28.9億元、32.6億元及31.3億元，2021年純利為3.6億元人民幣。

該股料於7月15日於主板掛牌。獨家保薦人為中信建投國際。

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