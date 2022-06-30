大快活（0052）上年度全年純利大跌72%至4260萬元，撇除政府補助、資產減值及稅收抵免後，核心純利就錄得3820萬元，按年由虧轉盈。其中，香港的大快活店舖數量不變，至今年3月底共有145家分店。集團行政總裁羅輝承認為，香港仍有開店空間，預計可開設6至8家分店，會因應不同情況加入新裝修、數碼化的元素。
他又指，現時尋找的分店面積較過去數年細一點。今年約有四成分店需要續約，會與業主商討減租機會，但預計整體租金較去年更穩定，波動性不大。
港府將於8月派發電子消費券，羅輝承指，過去消費券大概帶動集團收入提高5%，相信今次情況亦相若，會積極提供電子優惠券，相信收入有空間再作提升。
截至今年3月底止，集團平均單價為39元，按年加幅少於1%。羅輝承預計，今個財年的成本面對壓力，包括人力成本、食物價格等，例如雞蛋、豆類及西冷去年度已加價超過五成，加價亦有很多因素影響，期望今年度加幅可維持在2%內。
問及會否擔心出現第六波疫情，集團主席羅開揚笑言集團「唔係醫管局」，無人知會否出現第六波疫情，強調會配合政策防疫政策。羅輝承指出，雖然第五波疫情期間有部份分店需要停業，不過集團積極提供外賣服務，有分店的外賣佔比超五成，至現時已回落至約四成。他又指，看到現時堂食比例有增長，隨著晚市空間加大，有信心營業額可繼續向上。
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