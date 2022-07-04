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恒指低開169點 10天線升穿100天線 科指跌0.39%

恒指今早低開169點或0.78%，報21690點，成交金額43億元；國指今早低開70點或0.93%，報7595點。恒生科技指數開市報4851點，跌0.39%。

藍籌18隻升，39隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升1.46%，報146.2元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌7.51%，報4.31元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報209.4元，升4.18%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報119.9元，跌5.14%。

恒指10天線(21692.06點)升穿100天線(21627.2點)出現「黃金交叉」，恒指跌穿10天線，高於100天線。科指高於10天線(4830.61點)。

壹賬通金融科技（6638）上市，ADR上日收市價相當於4.81元。無成交。

美圖（1357）「炒幣」損手，發盈警料上半年虧損擴大。開市報0.96元，跌7.69%。

碧桂園（2007）6月錄345.2億人幣合約銷售，按年跌35%。開市報4.82元，跌0.82%。

比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.6倍。開市報309.2元，跌1.53%。

贛鋒鋰業（1772）涉某A股公司內幕交易，遭證監立案調查。開市報79.5元，跌7.93%。

小鵬（9868）6月交付量按年升1.33倍。開市報119.9元，跌5.14%。

蔚來（9866）6月份交付量按年上升60.3%。開市報172元，無升跌。

理想（2015）6月份交付量按年上升68.9%。開市報148.4元，跌2.94%。

習近平視察科學園，關注商（0020）湯晶片及人工智能書籍技術。開市報2.99元，跌4.47%。

國泰（0293）旗下香港直飛武漢客運航線恢復營運。開市報8.55元，跌0.47%。

澳門6月博彩收入按年跌62%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.71元，跌1.55%；美高梅中國（2282）開市報4.48元，升0.67%；澳博（0880）開市報3.55元，跌0.28%；永利澳門（1128）開市報5.28元，跌0.94%；銀河娛樂（0027）開市報46.8元，無升跌；金沙中國（1928）開市報18.72元，無升跌。

騰訊（0700）再斥3億元回購84萬股。中國科企爆裁員潮，據報騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒。開市報354.4元，無升跌。

雷軍：小米（1810）未來5年研發投入料逾1000億人幣。開市報13.62元，跌0.15%。

時富金融（0510）獲大股東時富投資（1049）每股0.42元提購，擬增持至逾五成股權。無成交，報0.335元。時富投資（1049）無成交，報1.25元。

雅居樂（3383）擬向首創出售重慶項目，涉資7.6億人幣。無成交，報3.14元。

快餐帝國（1843）純利大增1.7倍，不派末期息。無成交，報0.29元。

信和（0083）委任田兆源為公司執董。開市報11.6元，升0.17%。

百富環球（0327）料中期純利按年升最少30%。開市報6.7元，升9.66%。

莎莎國際（0178）：冀疫情放緩下半年收支平衡，續關虧損店舖。莎莎全年虧損收窄，蝕3.44億，不派息，年內港澳區店鋪減15間。無成交，報1.44元。

完美醫療（1830）純利增加7.2%，末期息派7.1仙。開市報3.99元，跌5.45%。

港交所（0388）任命陳建和為集團庫務主管。開市報379元，跌1.81%。

融創被剔出國指，納入嗶哩嗶哩（9626）。開市報209.4元，升4.18%。

大快活（0052）料今年港開6至8間店，加價幅度維持2%內。無成交，報14.18元。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創上市新高，見4.5元，開市報4.5元，升4.65%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括偉立（2372）低見0.62元，開市報0.62元，跌1.59%。

1隻股份創52周低，包括馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.38元，開市報2.38元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報30.3元，升13.27%；裕承科金（0279）開市報0.2元，升11.11%；百富環球（0327）開市報6.7元，升9.66%；非凡中國（8032）開市報1.33元，升6.4%；中駿商管（0606）開市報1.7元，升5.59%；綠城管理控股（9979）開市報6.36元，升4.95%；世紀睿科（1450）創上市新高，見4.5元，開市報4.5元，升4.65%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報8.44元，升4.33%；百勝中國（9987）開市報398.8元，升4.18%；嗶哩嗶哩（9626）開市報209.4元，升4.18%。

下跌異動股，包括，伊泰（3948）開市報10.4元，跌9.41%；贛鋒鋰業（1772）開市報79.5元，跌7.93%；美圖公司（1357）開市報0.96元，跌7.69%；工行（1398）開市報4.31元，跌7.51%；華電國際（1071）開市報2.65元，跌7.34%；北京汽車（1958）開市報2.43元，跌6.9%；交行（3328）開市報5.05元，跌6.83%；完美醫療（1830）開市報3.99元，跌5.45%；小鵬汽車（9868）開市報119.9元，跌5.14%。

 

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