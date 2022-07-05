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星展：全球將進入衰退 遊戲行業可避險

星展銀行投資總監侯偉福表示，現時全球均面對通脹問題，而且有證據證明通脹正在加劇。歷史資料顯示，通脹的加劇通常會出現數個跡象：政府出現財赤、央行進行融資、金價下跌、能源危機及資源短缺。而在疫情爆發後，除金價下跌跡象沒有出現外，其他均有出現，侯偉福相信通脹問題將會在未來加劇。再加上，美國2年期至10年期的國債孳息曲線現時低於0的基點，歷史資料反映通常在經濟進入衰退前都有孳息曲線低於0的現象出現，從而推斷全球經濟會在未來進入衰退。

侯偉福表示，美國核心通脹在近年是直升機式上升，今年5月核心通脹率達6%，是近30年高峰，通脹嚴重亦是經濟衰退的其一現象。由於美國通脹嚴重，所以在今年2月開始進入加息週期，直到現時為止已經加1.45厘至1.75厘。而在餘下四次加息會議總共會加1.75厘，而預計整個加息週期會加息至3.5厘。

侯偉福認為現時可以抵禦經濟衰退的行業主要為網上產業，如GOOGLE及META就擁有強大的互聯網影響力、SONY及DISNEY就擁有大量電影等的無形資產，這類涉及娛樂及IT的行業因其本來擁有很多不會被經濟環境所影響的資產，所以當經濟衰退時，這種行業會有限度受損。其中以遊戲產業佔娛樂產業最大比重，甚至比音樂及電影行業合計的規模要大。其原因是今年元宇宙的出現，元宇宙不但有遊戲元素，同時亦有觀賞、社交及三維空間，所以音樂及電影等娛樂行業亦會向元宇宙方面發展。

而星展銀行CIO資產分配中，美國國債仍佔比最大，佔27%。而其次就是另類投資佔比18%，當中黃金及股票各佔比33%，對沖基金及債券各佔17%。

 

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