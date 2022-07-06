報道指，美國官員正在游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這些機器比先進技術落後了一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的某些非先進晶片的最常用設備。

如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的晶片製造設備範圍和類別將大幅拓寬，從而可能令中芯國際（0981）和華虹半導體（1347）等晶片製造商受到沈重打擊。

報道引述消息指，美國商務部副部長Don Graves5月底到6月初訪問荷蘭和比利時討論供應鏈問題時提出了這一要求。Graves亦拜訪了ASML位於Veldhoven的總部並會見了該公司行政總裁Peter Wennink。

報道引述消息指，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國晶片製造商的出口實施任何額外限制，因此舉可能會損害該國與中國的貿易關係。由於無法獲得荷蘭政府的出口許可，ASML已經無法向中國出口其最先進、每台售價約1.6億歐元的極紫外線光刻機。

美國商務部和荷蘭外交部不予置評。

ASML發言人表示，「討論並不是新聞。尚未作出任何決定，我們不希望對傳言進行猜測或發表評論」 。

此外，據報美國官員亦努力向日本施壓，要求停止向中國晶片製造商交付相同技術。日本的尼康在這一領域是ASML的競爭對手。

一位尼康發言人回應稱，「我們對此沒有相關的信息」。

中芯國際曾跌最多1.59%，現報17.4元，跌1.14%。華虹半導體曾跌最多2.87%，現報25.9元，跌0.96%。

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