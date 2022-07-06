moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

華府施壓荷蘭及日本 對華停售光刻機

彭博社引述消息報道，華府已向荷蘭施壓，要求其禁止ASML Holding NV向中國出售生產全球大量晶片所需的主流技術。

報道指，美國官員正在游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這些機器比先進技術落後了一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的某些非先進晶片的最常用設備。

如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的晶片製造設備範圍和類別將大幅拓寬，從而可能令中芯國際（0981）和華虹半導體（1347）等晶片製造商受到沈重打擊。

報道引述消息指，美國商務部副部長Don Graves5月底到6月初訪問荷蘭和比利時討論供應鏈問題時提出了這一要求。Graves亦拜訪了ASML位於Veldhoven的總部並會見了該公司行政總裁Peter Wennink。

報道引述消息指，荷蘭政府尚未同意對ASML向中國晶片製造商的出口實施任何額外限制，因此舉可能會損害該國與中國的貿易關係。由於無法獲得荷蘭政府的出口許可，ASML已經無法向中國出口其最先進、每台售價約1.6億歐元的極紫外線光刻機。

美國商務部和荷蘭外交部不予置評。

ASML發言人表示，「討論並不是新聞。尚未作出任何決定，我們不希望對傳言進行猜測或發表評論」 。

此外，據報美國官員亦努力向日本施壓，要求停止向中國晶片製造商交付相同技術。日本的尼康在這一領域是ASML的競爭對手。

一位尼康發言人回應稱，「我們對此沒有相關的信息」。

中芯國際曾跌最多1.59%，現報17.4元，跌1.14%。華虹半導體曾跌最多2.87%，現報25.9元，跌0.96%。

 

其他報道

駭客涉嫌入侵中國警方數據庫 10億中國公民數據恐被外洩及兜售

香港PMI 6月降至52.4 連續3個月擴張 企業重燃悲觀情緒

恒指今早低開75點 跌穿10天線 科指升0.14%續高於10天線

滬深三大指數個別發展 人行淨回籠970億人幣

港股ADR跌167點 夜期低水222點 美期亞股跌

新城發展擬向橫店影視 出售影院投資管理公司

憧憬明年降息 美債息跌 標指納指連升兩日 道指跌幅收窄至129點