歐冠昇表示，港交所正創造可持續金融生態系統，利用不同的產品及渠道去做好低碳及可持續的經濟體。他續指，可持續金融產品平台正不斷發展，透露年初至今已有50家綠色、社會及可持續發展（GSS）債券掛牌，集資額逾1770億港元。此外，他又指，港交所自2013年推出ESG報告指引後，去年再推出ESG Academy平台，未來將繼續為投資建設可持續發展的金融市場。

同場的港交所市場拓展聯席主管鮑海潔表示，「投資服務通」的第一階段主要關注分析數據及持股情況，亦歡迎新發行人參與當中，港交所亦計劃進一步提升數碼溝通渠道，未來將根據平台參與者的反饋擴大服務範圍。她表示，「投資服務通」旨在成為連結發行人及投資者的一個渠道，讓他們了解公司基本面、市場情況及持股情況等，減低獲得高質素訊息的成本，並提到中小型上市公司以往面對沒有數據的問題，透過該渠道可以覆蓋更多投資者。

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.51%

外媒揭馬斯克再添丁 據報跟旗下女高層誕下一對雙胞胎

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌

美歐擬限俄油售價 俄暫停哈薩克原油出口歐洲

凱雷據報縮減中國投資比例

英特爾售無人機業務 買家是馬斯克胞弟

商務部等17部門發通知 擴大汽車消費

恒指低開233點 科指跌1.6% 跌穿20天線

滬深三大指數個別走 人行淨回籠770億人幣

儲局議息紀錄：利率仍可能需要在更長一段時間內保持上升

港股ADR跌137點 夜期低水98點 美期變動不大 亞股升

騰盛博藥：新冠治療藥在中國商業化上市

聯儲局未提「衰退」 標指納指連升3日 道指升69點 美債息續倒掛