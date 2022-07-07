港交所（0388）推出全新投資者關係平台「投資服務通」，集團行政總裁歐冠昇表示，近年環境、社會和企業管治（ESG）成為一個新趨勢影響着上市公司和投資者服務，並且成為投資戰略的主流，預計全球ESG資產管理規模至2023年可達50萬億美元，佔全球投資總額33%，而本港去年流入證監會認可的ESG基金的資金按年倍增至4億美元。他又指，港交所正制訂清晰的ESG框架及指引，有關ESG的披露、應用及實踐。
歐冠昇表示，港交所正創造可持續金融生態系統，利用不同的產品及渠道去做好低碳及可持續的經濟體。他續指，可持續金融產品平台正不斷發展，透露年初至今已有50家綠色、社會及可持續發展（GSS）債券掛牌，集資額逾1770億港元。此外，他又指，港交所自2013年推出ESG報告指引後，去年再推出ESG Academy平台，未來將繼續為投資建設可持續發展的金融市場。
同場的港交所市場拓展聯席主管鮑海潔表示，「投資服務通」的第一階段主要關注分析數據及持股情況，亦歡迎新發行人參與當中，港交所亦計劃進一步提升數碼溝通渠道，未來將根據平台參與者的反饋擴大服務範圍。她表示，「投資服務通」旨在成為連結發行人及投資者的一個渠道，讓他們了解公司基本面、市場情況及持股情況等，減低獲得高質素訊息的成本，並提到中小型上市公司以往面對沒有數據的問題，透過該渠道可以覆蓋更多投資者。
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