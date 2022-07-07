moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

歐冠昇：港交所正制訂清晰ESG框架及指引

港交所（0388）推出全新投資者關係平台「投資服務通」，集團行政總裁歐冠昇表示，近年環境、社會和企業管治（ESG）成為一個新趨勢影響着上市公司和投資者服務，並且成為投資戰略的主流，預計全球ESG資產管理規模至2023年可達50萬億美元，佔全球投資總額33%，而本港去年流入證監會認可的ESG基金的資金按年倍增至4億美元。他又指，港交所正制訂清晰的ESG框架及指引，有關ESG的披露、應用及實踐。

歐冠昇表示，港交所正創造可持續金融生態系統，利用不同的產品及渠道去做好低碳及可持續的經濟體。他續指，可持續金融產品平台正不斷發展，透露年初至今已有50家綠色、社會及可持續發展（GSS）債券掛牌，集資額逾1770億港元。此外，他又指，港交所自2013年推出ESG報告指引後，去年再推出ESG Academy平台，未來將繼續為投資建設可持續發展的金融市場。

同場的港交所市場拓展聯席主管鮑海潔表示，「投資服務通」的第一階段主要關注分析數據及持股情況，亦歡迎新發行人參與當中，港交所亦計劃進一步提升數碼溝通渠道，未來將根據平台參與者的反饋擴大服務範圍。她表示，「投資服務通」旨在成為連結發行人及投資者的一個渠道，讓他們了解公司基本面、市場情況及持股情況等，減低獲得高質素訊息的成本，並提到中小型上市公司以往面對沒有數據的問題，透過該渠道可以覆蓋更多投資者。

 

其他報道

滬深三大指數半日向上 滬指升0.51%

外媒揭馬斯克再添丁 據報跟旗下女高層誕下一對雙胞胎

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌

美歐擬限俄油售價 俄暫停哈薩克原油出口歐洲

凱雷據報縮減中國投資比例

英特爾售無人機業務 買家是馬斯克胞弟

商務部等17部門發通知 擴大汽車消費

恒指低開233點 科指跌1.6% 跌穿20天線

滬深三大指數個別走 人行淨回籠770億人幣

儲局議息紀錄：利率仍可能需要在更長一段時間內保持上升

港股ADR跌137點 夜期低水98點 美期變動不大 亞股升

騰盛博藥：新冠治療藥在中國商業化上市

聯儲局未提「衰退」 標指納指連升3日 道指升69點 美債息續倒掛