安倍晉三在2006年首次拜相，成為戰後日本最年輕首相。他於2008年重返政壇，2012年9月再當選自民黨總裁，同年12月再度拜相。

安倍於2020年8月宣布因健康理由辭職，為日本在任時間最長的首相。他在任內肩負重振日本的重任，於2012年末出台「安倍經濟學」引起全球關注，其經濟學主要包含三支箭：

第一支箭：進取的金融政策，大規模量化寬鬆

第二支箭：靈活的財政政策，擴大國家財政支出

第三支箭：促進增長的結構性改革，促使並發展民間投資

2013年4月，日本央行宣布的史無前例的「量化與質化寬鬆」計劃（QQE），在日圓貶值的帶動下，助力日本出口反彈，通脹得到提升，日本經濟在2013年前三季度走出了負增長，踏上復蘇之路，分析普遍認為安倍經濟學奏效，亦成為支持安倍長期執政的重要因素。

安倍任內亦帶領日本爭取2020年奧運主辦權，更在2016年里約奧運閉幕化身瑪利歐，向全世界展示日本軟實力。

然而，在新冠疫情影響下，日本經濟再遭受重挫，東奧亦因此而延辦。另外，近期日圓在大幅貶值下，亦未能大幅刺激出口，日企經營更是百上加斤，有批評指，安倍經濟學加劇國內貧富懸殊，財富只集中在少數人手中。

現任日本首相岸田文雄上任後曾表示，會帶領國家走出「新自由主義」，並改變定調日本近10年經濟政策的「安倍經濟學」。他指安倍經濟學在本地生產總值（GDP）、企業盈利和就業上有明顯成果，但無法達到他提倡的「增長和財富分配的良性循環」。他承諾專注收窄貧富差距，令廣泛民眾受惠於增長。

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