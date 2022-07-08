moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

財經花生丨馮盈盈考獲CFA Level 1 感謝父親支持

藝人馮盈盈今日喺Facebook開post，宣布自己喺CFA（特許金融分析師）一級考試成功過關。今次考試嘅合格率得38%，雖然稍為高過上年平均，但都唔容易！睇嚟佢真係好畀心機溫書。

馮盈盈話自己完全冇財經底子，有咁嘅成績係一個奇蹟。佢好多謝佢爸爸，因為佢爸爸好似佢當年考DSE嗰陣咁樣全程接送、主動喺朝早6點揸車送佢去考試，仲鼓勵佢、相信佢一定會合格！馮盈盈仲話，即使時移世易，父母嘅愛始終不變，今日係爸爸嘅生日，所以想將呢個成績送畀佢做生日禮物。

馮盈盈又應承爸爸佢會繼續努力、要勞煩爸爸繼續送佢去考場，而且喺post最尾hashtag「Level2」，睇嚟佢真係幾認真，諗住繼續考落去喎！

不過，話時話點解馮盈盈會去考CFA？唔通佢做演員做主持做到悶，想試下轉去85台報財經？

文：海南雞

其他報道

花旗推一系列消費優惠 信用卡用戶可賺高達660元HKTVmall禮券

長汽上月按年銷量升幅不足1％   新能源品牌坦克升99％

李律仁：梁鳳儀是接任證監CEO出色人選

MUFG約7.7億沽大新金融一成股份 農林中央接貨

中國擬每年評估系統重要性保險公司 進行差異化監管

安倍晉三遇刺亡 兩度拜相推「安倍經濟學」助復蘇 惟亦被批加劇貧富懸殊

大新銀行中止泰禾人壽分銷協議 泰禾已表明不同意

乘聯會：6月乘用車銷量按月升44％ 料7月淡季增速放緩

安倍晉三去世 醫生稱擊中心臟、頸 因失血致死 股指期貨、匯市、油金價穩定

英國最低工資做夠30個鐘先買到和牛？ 黃傑龍：牛角最抵食

乘聯會：中國6月份廣義乘用車零售銷量年增22% 按月升43.5%

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量年跌16%

百度：自動駕駛合法上路有利行業 香港亦具備發展能力

美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入

第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產

安倍晉三中槍命危 中國外交部：對事件感震驚 祝願早日康復

日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

大新被MUFG沽出大部分持股 股價暫跌2.13%

滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣