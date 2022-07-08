藝人馮盈盈今日喺Facebook開post，宣布自己喺CFA（特許金融分析師）一級考試成功過關。今次考試嘅合格率得38%，雖然稍為高過上年平均，但都唔容易！睇嚟佢真係好畀心機溫書。
馮盈盈話自己完全冇財經底子，有咁嘅成績係一個奇蹟。佢好多謝佢爸爸，因為佢爸爸好似佢當年考DSE嗰陣咁樣全程接送、主動喺朝早6點揸車送佢去考試，仲鼓勵佢、相信佢一定會合格！馮盈盈仲話，即使時移世易，父母嘅愛始終不變，今日係爸爸嘅生日，所以想將呢個成績送畀佢做生日禮物。
馮盈盈又應承爸爸佢會繼續努力、要勞煩爸爸繼續送佢去考場，而且喺post最尾hashtag「Level2」，睇嚟佢真係幾認真，諗住繼續考落去喎！
不過，話時話點解馮盈盈會去考CFA？唔通佢做演員做主持做到悶，想試下轉去85台報財經？
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