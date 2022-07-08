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融創因未能提交潛在違約或交叉違約條款 羅兵咸辭任核數師

融創中國（1918）今天收市後表示，繼上周四（6月30日）公布更換核數師後，對核數師辭任一事再作補充。集團指出，前任核數師尚未取得的進一步資料，包括其未清償若干到期金融機構借款及其他負債以及違反若干借款合同的財務指標約定，對其他借款合同條款遵循情況的評估，包括任何潛在違約或交叉違約條款。

資料顯示，融創最新委任立信德豪為公司新核數師，即日生效，任期直至公司下屆股東周年大會結束為止。而融創前任核數師為羅兵咸永道，已於上月28日起辭任，主要因為尚未就若干事項取得進一步資料，導致其無法完成2021年度業績審核工作必要的審核程序。

融創同時表示，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

事實上，近月有多隻內房將核數師「炒魷魚」，內地「債王」之一的富力地產（2777）今年4月亦公布，建議羅兵咸永道辭任公司核數師，改由立信德豪擔任。

融創今天收報4.58元，跌5.2%。

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