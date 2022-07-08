資料顯示，融創最新委任立信德豪為公司新核數師，即日生效，任期直至公司下屆股東周年大會結束為止。而融創前任核數師為羅兵咸永道，已於上月28日起辭任，主要因為尚未就若干事項取得進一步資料，導致其無法完成2021年度業績審核工作必要的審核程序。

融創同時表示，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

事實上，近月有多隻內房將核數師「炒魷魚」，內地「債王」之一的富力地產（2777）今年4月亦公布，建議羅兵咸永道辭任公司核數師，改由立信德豪擔任。

融創今天收報4.58元，跌5.2%。

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