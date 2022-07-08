泰禾表示，會繼續履行對所有保單的責任，例如保單權益、理賠和客戶服務，當中包括透過大新銀行或其他分銷商分銷的保單。保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。

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泰禾表示，公司目前如常運作，將繼續以保障保單持有人的利益為首要任務，並會一如既往地以專業態度服務所有客戶。該行希望藉此強調，其財務狀況穩健，償付能力比率符合監管機構的要求，且有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要。

大新今日發出公告，表示因應過去兩年多關於泰禾人壽及其控股公司的負面消息持續出現，泰禾人壽亦自2021年2月8日起停止承保任何新保單，而相關銷售目前亦無限期停止。鑑於上述之發展以及泰禾人壽違反香港分銷協議的條款，大新銀行已於今日向泰禾人壽發出書面通知終止香港分銷協議。

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