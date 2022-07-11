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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌3日 見逾兩周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌1.2點子至0.73%，是6月22日後最低，當日報0.70625%。對上一次連跌3日是6月30日，當日拆息報0.87101%。

港元現報7.8492元貶值7點子，曾貶值最多10點子，報7.8495元，亦曾貶值最多2點子，報7.8487元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.09點子至0.19911%；1星期HIBOR跌3.73點子至0.34119%；2星期HIBOR跌5.04點子至0.4378%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.71點子至1.70679%；6個月期HIBOR升1.05點子至2.3528%；12個月期HIBOR跌1.33點子至3.22548%。

美元指數現報107.292升值0.285點或0.27%。

美元1個月期LIBOR報1.89971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1697%，連續3日擴闊，利差是2019年3月04日後最低，當日差距為-1.1973%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年6月30日，當日利差報-0.9157%。

 

 

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