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旭輝斥500萬美元回購2023年到期美元債  早市仍跌逾5%

上周突插水一成的旭輝（0884），昨公告已於7月8日回購2023年1月到期的5.5厘美元債的本金500萬美元，相當於發行額的1.67%。集團考慮日後於適當時候進一步購回該等票據。

此外，旭輝執董兼執行總裁陳東彪及執行董事兼首席財務官楊欣於6月23日至7月7日期間，在二手市場購買集團的境內公司債券，總代價合共約954萬元人民幣。旭輝指，公司及高級管理層對集團未來前景充滿信心，並考慮日後於適當時候進一步購買由集團發行的債務證券。

上周券商銀河聯昌指，旭輝顯著回調相信與旭輝未必會在8月贖回其到期的3億美元永續債，以及行業的負面情緒蔓延，因更多開發商包括寶龍地產（1238）、世茂（0813）出現美元債違約，部分基金亦進一步減持其在內房的倉位。

不過在是次回購美元債後，銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，舉動可說明集團及高管均對公司有信心，包括在流動性和整體運營方面，預計若旭輝股價和債價維持低位，旭輝及其高管將進行更多回購。

鄭懷武認為，旭輝是內地為數不多的民營開發商中，有機會成為今次房地產市場快速整合的受益者之一。

該行重申對旭輝為首選買入，目標價6港元。以及其物管業務，旭輝永升（1995）的目標價為17.6元。

旭輝今日隨市走弱，暫時再插5.26%，暫報3.06港元﹔旭輝永升跌幅暫時更達10%，暫報7.46港元。

 

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