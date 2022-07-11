迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO今天聯同香港理工大學時裝及紡織學院，發布《港澳消費者可持續時尚認知調查》結果，發現在疫情爆發後，消費者對可持續時尚的關注度提升，逾八成受訪者在挑選品牌服飾時，會考慮該品牌在可持續議題的立場與處理方針；亦有逾六成人表示，願意為符合可持續發展的時尚產品，支付高於原價一成至兩成的溢價。
今次調查由理大時裝及紡織學院設計，於今年3月下旬至4月中旬訪問1498名不同年齡層和職業的消費者，評估香港及澳門消費者比較全球消費者對可持續發展時尚的認知、影響購買時尚產品的關鍵因素，以及疫情下時尚消費模式的轉變。
調查指出，受新冠肺炎疫情影響，許多消費者對服裝的要求有很大轉變，受訪者挑選時尚品牌時會最注重「生產或銷售過程減少浪費及環境足跡」、「平衡產品功能以及相對為環境帶來的影響」，以及「以人道方式進行採購」三項因素。
結果亦顯示，64%受訪者認為疫情使其傾向購買更耐用的服裝。同時，受訪者亦表示在疫情中他們更注重時尚產品的實用性（66.4%）與品質（50.7%），其次考慮因素為價格（47.7%）、外觀（35.4%）與產品個性化（30.1%）。當中亦有43%受訪者認為產品壽命是品牌符合「可持續時尚」概念的重要條件。
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