是次CB將分三批發行，首兩批均為1.2億元，第三批則為1.16億元，到期日分別為發行日期起計12個月、24個月及36個月，並附帶換股權，可換股價每股為0.76元，較康健前收市價0.495元，溢價53.54%。若上述CB悉數轉換，公司將最多發行4.68億股，或相當於公司已發行股本的6.22%及擴大後已發行股本5.86%。

若上述CB悉數轉換，現有大股東中國人壽保險持股將由23.72%降至22.33%，而人稱「玩具大王」的蔡志明及涉「謎網股」的「股壇醫生」曹貴子經Broad Idea持股則由18.85%降至17.74%。

值得留意的是，中卓醫務曾三次入表申請於聯交所上市，據聯交所資料，中卓分別在2020年6月及10月，以及2021年6月15日遞交上市初步申請文件，惟全數已失效。今次包括曾華德在內，賣方中卓的多名股東尚包括梁永雄、方嘉揚、蕭恕明、朱亮榮等多位醫生。

而賣方亦作出溢利保證，保證CENTRAL MEDICAL在截至2022年3月底、2023年3月底及2024年3月底止的三個財年的經調整純利將不低於3000萬元。據公告，CENTRAL MEDICAL在截至2021年3月底及2022年3月底止的財年，除稅後純利分別為2042.8萬元及1763.1萬元，除稅前純利分別為2682.4萬元及1763.1萬元

康健指出，CENTRAL MEDICAL為香港知名綜合私人醫療服務供應商，提供14種醫療專科的醫療及臨床服務，包括呼吸系統科、心臟科、腦神經科、老年科及精神科，並經營三間醫務中心、兩間影像及診斷中心以及一間實驗室。收購將讓集團增加其市場份額，擴大其醫療團隊，並進一步鞏固集團在香港私營醫療服務領域的地位，亦與集團於香港私營醫療服務領域的增長及整合策略一致。

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此外，由於CENTRAL MEDICAL在過去幾年良好往績記錄以及賣方已作出溢利保證，集團預期投資於CENTRAL MEDICAL的潛在回報將對集團的財務業績作出積極貢獻。