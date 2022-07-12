康健國際（3886）公布，斥4.76億元向藝人曾華倩胞兄、港大李嘉誠醫學院榮譽教授曾華德有份創辦的中卓醫務收購旗下的綜合私家醫療集團CENTRAL MEDICAL全部已發行股本，當中3.56億元將由公司發行可換股債（CB）支付，餘額1.2億元以現金支付，完成交易後，康健將CENTRAL MEDICAL財報拼表。
是次CB將分三批發行，首兩批均為1.2億元，第三批則為1.16億元，到期日分別為發行日期起計12個月、24個月及36個月，並附帶換股權，可換股價每股為0.76元，較康健前收市價0.495元，溢價53.54%。若上述CB悉數轉換，公司將最多發行4.68億股，或相當於公司已發行股本的6.22%及擴大後已發行股本5.86%。
若上述CB悉數轉換，現有大股東中國人壽保險持股將由23.72%降至22.33%，而人稱「玩具大王」的蔡志明及涉「謎網股」的「股壇醫生」曹貴子經Broad Idea持股則由18.85%降至17.74%。
值得留意的是，中卓醫務曾三次入表申請於聯交所上市，據聯交所資料，中卓分別在2020年6月及10月，以及2021年6月15日遞交上市初步申請文件，惟全數已失效。今次包括曾華德在內，賣方中卓的多名股東尚包括梁永雄、方嘉揚、蕭恕明、朱亮榮等多位醫生。
而賣方亦作出溢利保證，保證CENTRAL MEDICAL在截至2022年3月底、2023年3月底及2024年3月底止的三個財年的經調整純利將不低於3000萬元。據公告，CENTRAL MEDICAL在截至2021年3月底及2022年3月底止的財年，除稅後純利分別為2042.8萬元及1763.1萬元，除稅前純利分別為2682.4萬元及1763.1萬元
康健指出，CENTRAL MEDICAL為香港知名綜合私人醫療服務供應商，提供14種醫療專科的醫療及臨床服務，包括呼吸系統科、心臟科、腦神經科、老年科及精神科，並經營三間醫務中心、兩間影像及診斷中心以及一間實驗室。收購將讓集團增加其市場份額，擴大其醫療團隊，並進一步鞏固集團在香港私營醫療服務領域的地位，亦與集團於香港私營醫療服務領域的增長及整合策略一致。
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此外，由於CENTRAL MEDICAL在過去幾年良好往績記錄以及賣方已作出溢利保證，集團預期投資於CENTRAL MEDICAL的潛在回報將對集團的財務業績作出積極貢獻。