隨著旅行限制放寬，攜程集團（9961）旗下旅遊預訂平台Trip.com指出，包括酒店、航班、套票等相關產品，亞太地區在今年5月的預訂量增長21%，6月的預訂量按月再升7.8%。今年夏季搜索最多排名前五的亞洲目的地為新加坡、曼谷、首爾、東京和巴厘島。
在旅行時間方面，亞洲遊客在2022年6月的平均旅行時間為7.6天，較2019年同期的6.6天有所增加，但比2021年同期的平均8.7天有所減少。
Trip.com又指出，作為亞太用戶最青睞的旅行目的地，新加坡6月的酒店預訂量按年增長42%。泰國亦持續受追捧，與2021年6月相比，總預訂量增加兩倍；與今年5月相比，預訂量增加17%。平台表示，泰國旅遊復蘇的主要驅動力為國內旅遊，6月國內航班按年增加2.6倍。
另外，日本和韓國在第二季度出現大幅增長，韓國出境航班按年增加16倍，6月出境航班預訂量按月增長 31%。而日本放寬入境限制後，預訂量亦大幅飆升。今年5月，Trip.com全球網站上飛往日本的航班的搜索量是2021年同期的7.5倍。
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