moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%

隨著旅行限制放寬，攜程集團（9961）旗下旅遊預訂平台Trip.com指出，包括酒店、航班、套票等相關產品，亞太地區在今年5月的預訂量增長21%，6月的預訂量按月再升7.8%。今年夏季搜索最多排名前五的亞洲目的地為新加坡、曼谷、首爾、東京和巴厘島。

在旅行時間方面，亞洲遊客在2022年6月的平均旅行時間為7.6天，較2019年同期的6.6天有所增加，但比2021年同期的平均8.7天有所減少。

Trip.com又指出，作為亞太用戶最青睞的旅行目的地，新加坡6月的酒店預訂量按年增長42%。泰國亦持續受追捧，與2021年6月相比，總預訂量增加兩倍；與今年5月相比，預訂量增加17%。平台表示，泰國旅遊復蘇的主要驅動力為國內旅遊，6月國內航班按年增加2.6倍。

另外，日本和韓國在第二季度出現大幅增長，韓國出境航班按年增加16倍，6月出境航班預訂量按月增長 31%。而日本放寬入境限制後，預訂量亦大幅飆升。今年5月，Trip.com全球網站上飛往日本的航班的搜索量是2021年同期的7.5倍。

攜程今天收報188元，跌4.18%。

 

其他報道

周大福首季內地同店銷售跌19.3% 

連連數字計劃以30億美元估值進行IPO前融資

特朗普批馬斯克棄購Twitter 馬斯克反擊：特朗普是時候退休

香港電訊：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上

港股三大指數見至少1個月新低 恒指收市跌279點 兩日累跌881點 北水流入一周最多

淡馬錫投資中國佔比大減至22% 錄9年新低

騰訊雲伙西班牙企推實時變聲聊天解決方案 

恒生批出本港首筆紙業及印刷業綠色貿易融資 涉款1億元

永明金融推NFT賀130周年 NFT持有客戶下一張單最多回贈1300元