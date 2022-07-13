個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.55%，折合報337.08元；阿里巴巴（9988）跌5.69%，折合報107.51元；美團（3690）跌1.98%，折合報178元；匯控（0005）升0.58%，折合報49.28元；建行（0939）跌0.62%，折合報5.14元。

道期現升0.054%；標期現升0.03%；納期現升0.07%。日股現升0.51%，韓股現升0.1%，澳股現跌0.01%。

VIX指數隔晚升4.27%或1.12點，報27.29點。

紐油現跌0.66%或0.64美元，報95.2美元；布油現跌0.54%或0.53美元，報98.95美元；金價現跌0.08%或1.42美元，報1724.58美元；LME 銅期貨隔晚跌3.03%或230.5美元，報7354美元。美國10年期債息現升0.75%或0.0223厘，報2.991厘。

今日焦點股份可留意：

湖州燃氣（6661）上市，定價6.08元。

諾亞控股（6686）上市，定價292元。

天齊鋰業（9696）上市，定價82元。

名創優品（9896）上市，定價13.8元。

華潤燃氣（1193）46億人幣收購合肥燃氣49%

商湯（0020）：湯曉鷗並沒有出售股份

HKTVmall上月GMV按月增0.5%至6.16億元。香港科技探索（1137）及I.T聯手推網購平台EESE不足一年即停運。

中煤能源（1898）發盈喜，料上半年多賺逾七成。

中國中藥（0570）發盈警，料半年少賺最多60%。

騰訊（0700）有份投資國產網絡遊戲獲官方批准。

中電（0002）售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ，套現6.53億。

港交所（0388）旗下LME：對重啟鎳亞洲交易時段持謹慎態度。

阿里（9988）旗下盒馬尋求以60億美元估值融資，遠低於1月。

雅生活服務（3319）管理層向50名高管售668萬股，折讓七成套現2047萬元。

攜程集團（9961）旗下Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%。

周大福（1929）首季內地同店銷售跌19.3% 。

香港電訊（6823）：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上。

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