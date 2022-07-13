恒指今早高開66點或0.33%，報20911點，成交金額29億元；國指今早高開31點或0.45%，報7223點。恒生科技指數開市報4558點，升0.75%。
阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、中行（3988）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌43隻升，13隻下跌，13隻無升跌。京東（9618）升2.95%，報237.6元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.43%，報9.66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，5隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報163.9元，升3.47%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報15.82元，跌0.88%。
恒指續低於50天線(21042.02點)。科指重上100天線(4531.09點)。
湖州燃氣（6661）上市，定價6.08元。開市報5.98元，跌1.64%。
諾亞控股（6686）上市，定價292元。開市報285元，跌2.4%。
天齊鋰業（9696）上市，定價82元。開市報74.5元，跌9.15%。
名創優品（9896）上市，定價13.8元。開市報13.2元，跌4.35%。
華潤燃氣（1193）46億人幣收購合肥燃氣49%開市報38.3元，升0.79%。
商湯（0020）：湯曉鷗並沒有出售股份開市報2.45元，升0.82%。
HKTVmall上月GMV按月增0.5%至6.16億元。香港科技探索（1137）及I.T聯手推網購平台EESE不足一年即停運。見52周低5.86元，開市報5.86元，無升跌。
中煤能源（1898）發盈喜，料上半年多賺逾七成。開市報6.4元，跌0.93%。
中國中藥（0570）發盈警，料半年少賺最多60%。開市報3.97元，跌14.99%。
騰訊（0700）有份投資國產網絡遊戲獲官方批准。開市報338.6元，升0.24%。
中電（0002）售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ，套現6.53億。開市報65.5元，跌1.21%。
港交所（0388）旗下LME：對重啟鎳亞洲交易時段持謹慎態度。開市報364元，升0.11%。
阿里（9988）旗下盒馬尋求以60億美元估值融資，遠低於1月。開市報107.5元，跌0.28%。
雅生活服務（3319）管理層向50名高管售668萬股，折讓七成套現2047萬元。開市報10.32元，無升跌。
攜程集團（9961）旗下Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%。開市報192.3元，升2.29%。
周大福（1929）首季內地同店銷售跌19.3% 。開市報14.66元，跌1.48%。
香港電訊（6823）：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上。無成交，報11.12元。
異動股
上升異動股，包括，雲遊控股（0484）開市報1元，升8.7%；太陽城集團（1383）開市報0.15元，升6.38%；青瓷遊戲（6633）開市報4.19元，升6.08%；凱升控股（0102）開市報0.176元，升5.39%；寶寶樹集團（1761）開市報0.465元，升4.49%；騰盛博藥（2137）開市報11.46元，升4.37%；中國水業集團（1129）開市報0.18元，升4.05%；艾伯科技（2708）開市報2.55元，升3.66%；蔚來集團（9866）開市報163.9元，升3.47%；汽車之家（2518）開市報71.45元，升3.4%。
下跌異動股，包括，中國中藥（0570）開市報3.97元，跌14.99%；天齊鋰業（9696）開市報74.5元，跌9.15%；碧生源（0926）開市報0.74元，無升跌；名創優品（9896）開市報13.2元，跌4.35%；美東汽車（1268）開市報22.3元，跌3.88%；朝雲集團（6601）開市報2.14元，跌2.73%；五礦資源（1208）開市報2.6元，跌2.62%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.6元，跌1.58%；諾亞控股（6686）開市報285元，跌2.4%；中國黃金國際（2099）開市報20.8元，跌2.35%；翰森製藥（3692）開市報14.98元，跌2.22%。
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