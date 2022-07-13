盧寵茂提出了一個假設情境，入境者可能需要接受核酸檢測，不能進入酒吧等高風險場所。香港還計劃採用一個類似內地的健康碼體系來管理社交距離。持黃碼的人可以去上班，但不得進入高風險場所，例如養老院或摘掉口罩的場所。

盧寵茂表示，在決定調整規定前，他仍然需要檢查海外入境者在酒店隔離第三天提交的新冠檢測陽性率的最新數據。然後可能改為五天酒店隔離加兩天居家隔離，甚至是七天全都居家隔離。

航空股向上，國泰（0293）創52周高，見8.79元，現報8.79元，升4.39%；國航（0753）現報6.55元，升2.66%；南航（1055）現報4.6元，升3.6%；東航（0670）現報3.06元，升2.34%。

其他報道

內地第七批國家組織藥品採購平均降價48% 藥股個別發展

Twitter正式起訴 馬斯克：真諷刺

滬深三大指數個別發展 人行進行30億人幣逆回購 今日零投放零回籠

恒指高開66點 科指升0.7%重上100天線 天齊鋰業跌9% 名創優品跌4%

港股ADR跌214點 夜期高水48點 美期亞股升 4新股上市

花樣年：德勤辭任核數師

華潤燃氣46億人幣收購合肥燃氣49%

商湯：湯曉鷗並沒有出售股份

經濟衰退憂慮 美債息倒掛創近15年最大 道指跌192點