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官媒評論：防爛尾樓停供風險擴散

《證券時報》頭版評論文章稱，近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿，如果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

評論指，如果問題得不到解決，受傷害的不僅是業主，還有整個樓市，樓市在危機持續下，買房者會更加謹慎，金融機構儘管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞賬，當壞賬增加，還可能造成系統性金融風險。

各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。

內房股個別發展，合景泰富（1813）見52周低1.8元，現報1.82元，跌1.09%；旭輝（0884）現報2.88元，跌2.7%；富力（2777）現報1.8元，跌1.64%；中海外（0688）現報23.9元，跌0.42%；碧桂園（2007）現報3.92元，跌2.24%；龍湖（0960）現報32.6元，跌0.46%；華潤置地（1109）現報35.9元，升0.14%。

 

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