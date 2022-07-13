《證券時報》文章提到，近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿。如果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面沖擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。如果是沒有出售的爛尾樓，還不涉及購房者，只涉及開發商、銀行、其他資金提供方、施工方和供應商，但因內地實現預售制度，爛尾樓盤很多已經銷售完畢，或者某一期銷售完畢，業主在付出真金白銀后，面臨樓盤無法交付的壓力。

由於大多數業主是貸款買房，每月還要支付月供。隨著期房停工時間延長，日益接近交付日期，業主發現樓盤無法按時交付，心態越發不穩，有動力維護自身權益。

文章又指，樓盤面臨無力支付工程款的情況，絕大多數是房產公司旗下項目公司資金被轉走，房產公司以項目公司出資為整個樓盤風險負責，真出事後往往無法覆蓋風險。業主只能遷怒項目監管方，認為「憑什么銀行可以繼續收利息，期房業主卻要面臨房產爛尾的風險，而當初交上去的資金，為何沒有做到好好監管，任憑項目方挪用？」等內容。

中信證券報告亦提到，七月銷售再次走弱，說明市場復蘇尚不穩固，信用風險遠未解決，亦說明政策有必要加大力度，干預市場。

中信指，雖然銷售走低有推貨不足的階段性因素，包括開發企業為了沖上半年銷售業績，盡最大努力在 6 月推貨而造成7月初可銷售資源不足。

但各地散發的疫情，影響了居民的置業信心，局部出現房屋延期交付的問題，亦影響了消費者對新房購置的信心，使得二手交易的恢復明顯好於一手。

中信指出，七月初的市場下行，進一步說明地產市場復蘇並不穩固。企業投資信心低落，投資很難短期修復，惟相信市場會沿著先銷售、後投資、再信用復蘇的局面演進，期待市場四季度的銷售表現。

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