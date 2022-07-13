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恒指半日升130點 受制50天線 北水第2日流入 4新股齊潛水

美匯指數由隔晚高位稍回，港元亦升值離開7.85水平，內地公布6月出口數字勝預期，中港股市、美期、亞股上升。恒指今早高開66點後，曾收窄至升18點，其後擴大至高位升195點，半日高低波幅177點。內房、藥股、油股續弱。

恒指半日升130點或0.62%，報20974點，成交金額572億元；國指升30點或0.43%，報7222點。恒生科技指數收報4603點，升1.75%。

騰訊（0700）、工行（1398）、中行（3988）拖累大市。美團（3690）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌42隻升，23隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升5.91%，收報17.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.98%，收報3.69元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報28.6元，升5.34%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報8.71元，跌1.91%。

恒指上試50天線(21043.29點)。科指升穿100天線(4531.54點)。

北水南下合計淨流入10.79億元，較上日減少10.66%，連續第2日流入，累計流入22.86億元，對上一次連續2日淨流入是6月10日。南水北上合計淨流出1.02億元人民幣，較上日減少97.61%，連續第3日流出，累計流出54.21億元。

湖州燃氣（6661）上市，定價6.08元。收報5.84元，跌3.95%。

諾亞控股（6686）上市，定價292元。收報278.6元，跌4.59%。

天齊鋰業（9696）上市，定價82元。收報79.1元，跌3.54%。

名創優品（9896）上市，定價13.8元。收報13.42元，跌2.75%。

華潤燃氣（1193）46億人幣收購合肥燃氣49%收報37.9元，跌0.26%。

商湯（0020）：湯曉鷗並沒有出售股份平上市低位2.38元，收報2.45元，升0.82%。

HKTVmall上月GMV按月增0.5%至6.16億元。香港科技探索（1137）及I.T聯手推網購平台EESE不足一年即停運。見52周低5.56元，收報5.79元，跌1.19%。

中煤能源（1898）發盈喜，料上半年多賺逾七成。收報6.32元，跌2.17%。

中國中藥（0570）發盈警，料半年少賺最多60%。收報3.83元，跌17.99%。

騰訊（0700）有份投資國產網絡遊戲獲官方批准。收報337.2元，跌0.18%。

中電（0002）售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ，套現6.53億。收報67元，升1.06%。

港交所（0388）旗下LME：對重啟鎳亞洲交易時段持謹慎態度。收報364元，升0.11%。

阿里（9988）旗下盒馬尋求以60億美元估值融資，遠低於1月。收報108.4元，升0.56%。

雅生活服務（3319）管理層向50名高管售668萬股，折讓七成套現2047萬元。收報9.96元，跌3.49%。

攜程集團（9961）旗下Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%。收報197.1元，升4.84%。

周大福（1929）首季內地同店銷售跌19.3% 。收報15元，升0.81%。

香港電訊（6823）：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上。收報11.1元，跌0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.58元，升1.9%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.3元，收報1.33元，跌2.21%；合景悠活（3913）低見1.92元，收報1.93元，跌3.98%；榮萬家（2146）低見2.71元，收報3.05元，升0.99%；富力（2777）低見1.75元，收報1.78元，跌2.73%；中駿集團（1966）低見0.79元，收報0.8元，跌2.44%；融信中國（3301）低見1.2元，收報1.22元，跌3.17%；味千中國（0538）低見0.81元，收報0.81元，跌5.81%；利福（1212）低見2.83元，收報2.85元，跌0.7%；寶寶樹集團（1761）低見0.405元，收報0.47元，升5.62%；喆麗控股（2209）低見0.72元，收報0.8元，升1.27%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.64元，收報2.66元，跌2.21%；招商證券（6099）低見7.48元，收報7.53元，升0.13%；丘鈦（1478）低見4.7元，收報4.82元，升0.42%；信德（0242）低見1.49元，收報1.52元，升1.33%；美瑞健康國際（2327）低見0.3元，收報0.305元，無升跌；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.55元，升1.85%；檳傑科達（1665）低見0.81元，收報0.81元，跌1.22%；香港科技探索（1137）低見5.56元，收報5.79元，跌1.19%；維他奶（0345）低見11.98元，收報12元，跌0.83%；新世界發展（0017）低見26.85元，收報27.2元，升0.55%。

異動股

上升異動股，包括，Okura（1655）收報0.53元，升26.19%；邁博藥業（2181）收報0.69元，升13.11%；艾伯科技（2708）收報2.76元，升12.2%；明發（0846）收報0.375元，升11.94%；高偉電子（1415）收報10.82元，升11.78%；有線（1097）收報0.05元，升11.11%；南方錳業（1091）收報0.88元，升10%；海倫司（9869）收報16.16元，升9.93%；信星鞋業（1170）收報0.97元，升8.99%；長江生命科技（0775）收報0.8元，升8.11%。

下跌異動股，包括，中國中藥（0570）收報3.83元，跌17.99%；中國環保科技（0646）收報0.45元，跌11.76%；火幣科技（1611）收報5.1元，跌8.77%；太和控股（0718）收報0.075元，跌8.54%；旭輝（0884）收報2.71元，跌8.45%；銀城國際（1902）收報2.97元，跌8.33%；世紀睿科（1450）收報3.4元，跌8.11%；碧桂園（2007）收報3.69元，跌7.98%；熒德控股（8535）見52周低0.197元，收報0.197元，跌7.94%；先施公司（0244）見52周低0.3元，收報0.3元，跌7.69%。

 

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