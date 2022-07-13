美匯指數由隔晚高位稍回，港元亦升值離開7.85水平，內地公布6月出口數字勝預期，中港股市、美期、亞股上升。恒指今早高開66點後，曾收窄至升18點，其後擴大至高位升195點，半日高低波幅177點。內房、藥股、油股續弱。