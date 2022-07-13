根據《規範》，微信公眾帳號發布的內容中，禁止高收益理財欺詐內容，如推廣不正常的高回報理財產品或導流欺詐項目。其中的「導流欺詐項目」通常表現為未明確日化或年化收益，但通過可疑的引導性內容，誘導用戶添加個人微信或外鏈推廣高收益理財產品。

其次，微信公眾帳號發布的內容中不得含有（包括但不限於）以下誇大/不實的金融類營銷宣傳、容易引起用戶誤解的內容：內容明示或者暗示金融產品或服務未來效果、收益或對相關情況作出保證性承諾，例如明示或暗示保本、無風險或保收益（國家另有規定的除外，例如國債）。

另外，微信公眾帳號發布的內容中，不得利用國務院金融管理部門或地方金融監管部門對金融產品或金融服務的審核或備案程序等作為宣傳噱頭，誤導消費者認為該金融產品或服務有政府保證。

公眾帳號名稱設置環節，若申請主體填寫的名稱含有金融類相關業務含有（包括但不限於）銀行、保險、基金、證券、借&貸、公募等金融業務或服務相關關鍵詞，主體應具備適當的金融宣傳資質，提供能夠證明合法經營資質的材料，例如經營許可證、備案文件、行業自律組織資格等與金融產品或金融服務相關的身份資質，否則不得註冊該等名稱。

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