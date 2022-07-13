市場觀望今晚公布的美國經通脹數據，預測為按年增8.8%，今早美國勞工統計局澄清網上流傳通脹達10%的報告是假，終止美期急跌之勢，港股時段始絡保持平穩向上。美匯持續強勢，美10年債息於2.95%水平，港元反覆偏弱，臨近港股收市又逼近7.8499，恒指收市倒跌，3日累跌927.83點。恒指、國指見6周收市新低，科指曾升2.35%，見近兩周最大升幅，不過連續第4日陰燭。