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恒指收市跌46點 3日累跌927點 科指曾創兩周最大升幅 收市僅升0.5%

市場觀望今晚公布的美國經通脹數據，預測為按年增8.8%，今早美國勞工統計局澄清網上流傳通脹達10%的報告是假，終止美期急跌之勢，港股時段始絡保持平穩向上。美匯持續強勢，美10年債息於2.95%水平，港元反覆偏弱，臨近港股收市又逼近7.8499，恒指收市倒跌，3日累跌927.83點。恒指、國指見6周收市新低，科指曾升2.35%，見近兩周最大升幅，不過連續第4日陰燭。

恒指今早高開66點，曾升最多195點，午後倒跌，低位跌93點，全日高低波幅289點。

恒指收市跌46點或0.22%，報20797點，成交金額1083億元，較上日減少6.14%；國指跌45點或0.64%，報7145點。恒生科技指數收報4547點，升0.51%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，39隻下跌，5隻無升跌。海底撈（6862）升4.93%，收報17.04元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.48%，收報3.67元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報194元，升3.52%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報8.63元，跌2.82%。

恒指受制於50天線(21039.75點)，升穿不足1點後又重回其下。科指10天線(4763.75點)跌穿20天線(4759.45點)，科指高於100天線(4530.98點)。

北水南下合計淨流入11.25億元，較上日減少6.83%，連續第2日流入，累計流入23.32億元，對上一次連續2日淨流入是6月10日。南水北上合計淨流出68.74億元人民幣，較上日增加61.71%，連續第3日流出，累計流出121.94億元。

午後消息股表現

萬科（2202）旗下物管公司，擬9月在港IPO籌逾20億美元。收報18.12元，跌1.84%。

傳採購磷酸錳鐵鋰材料，比亞迪（1211）：目前無有關訊息。收報268.2元，跌0.74%。

特步（1368）發盈喜，料上半年純利增加最少35%。收報13.68元，跌2.56%。

今早及隔晚消息股表現

湖州燃氣（6661）上市，定價6.08元。收報5.6元，跌7.89%。

諾亞控股（6686）上市，定價292元。收報279元，跌4.45%。

天齊鋰業（9696）上市，定價82元。曾跌11.4%，收報82元，無升跌。

名創優品（9896）上市，定價13.8元。收報13.38元，跌3.04%。

華潤燃氣（1193）46億人幣收購合肥燃氣49%收報37.4元，跌1.58%。

商湯（0020）：湯曉鷗並沒有出售股份平上市低位2.38元，收報2.39元，跌1.65%。

HKTVmall上月GMV按月增0.5%至6.16億元。香港科技探索（1137）及I.T聯手推網購平台EESE不足一年即停運。見52周低5.56元，收報5.78元，跌1.37%。

中煤能源（1898）發盈喜，料上半年多賺逾七成。收報6.33元，跌2.01%。

中國中藥（0570）發盈警，料半年少賺最多60%。收報3.88元，跌16.92%。

騰訊（0700）有份投資國產網絡遊戲獲官方批准。收報335.4元，跌0.71%。

中電（0002）售印度電力業務10%股權與合作伙伴CDPQ，套現6.53億。收報66.9元，升0.9%。

港交所（0388）旗下LME：對重啟鎳亞洲交易時段持謹慎態度。收報360.8元，跌0.77%。

阿里（9988）旗下盒馬尋求以60億美元估值融資，遠低於1月。收報107.4元，跌0.37%。

雅生活服務（3319）管理層向50名高管售668萬股，折讓七成套現2047萬元。收報9.9元，跌4.07%。

攜程集團（9961）旗下Trip.com數據：亞太地區旅遊產品6月預訂量按月升7.8%。收報194.5元，升3.46%。

周大福（1929）首季內地同店銷售跌19.3% 。收報15元，升0.81%。

香港電訊（6823）：AI互動機械人可提升家居產品ARPU 100元以上。收報11.14元，升0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.47元，升0.59%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.78元，收報2.81元，跌2.77%；時代鄰里（9928）低見1.28元，收報1.32元，跌2.94%；合景悠活（3913）低見1.85元，收報1.86元，跌7.46%；金科服務（9666）低見15.9元，收報16.06元，跌4.4%；榮萬家（2146）低見2.71元，收報2.9元，跌3.97%；富力（2777）低見1.75元，收報1.75元，跌4.37%；中駿集團（1966）低見0.79元，收報0.81元，跌1.22%；融信中國（3301）低見1.15元，收報1.19元，跌5.56%；寶光實業（0084）低見0.05元，收報0.053元，跌13.11%；加科思（1167）低見5.02元，收報5.08元，跌0.39%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.6元，收報2.63元，跌3.31%；合生（0754）低見9.5元，收報10.02元，跌6.53%；招商證券（6099）低見7.38元，收報7.38元，跌1.86%；丘鈦（1478）低見4.7元，收報4.71元，跌1.88%；信德（0242）低見1.49元，收報1.52元，升1.33%；台州水務（1542）低見2.62元，收報2.62元，跌0.76%；美瑞健康國際（2327）低見0.295元，收報0.295元，跌3.28%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.56元，升3.7%；檳傑科達（1665）低見0.81元，收報0.81元，跌1.22%；香港科技探索（1137）低見5.56元，收報5.78元，跌1.37%。

異動股

上升異動股，包括，太平洋酒吧（8432）收報0.11元，升18.28%；企展控股（1808）收報0.52元，升18.18%；有線（1097）收報0.052元，升15.56%；TOMO Holdings（6928）收報3.83元，升15.02%；高偉電子（1415）收報11.12元，升14.88%；優趣匯（2177）收報2.82元，升12.8%；聯眾（6899）收報0.18元，升10.43%；長江生命科技（0775）收報0.81元，升9.46%；南方錳業（1091）收報0.87元，升8.75%；Okura（1655）收報0.455元，升8.33%；海倫司（9869）收報15.92元，升8.3%。

下跌異動股，包括，中國中藥（0570）收報3.88元，跌16.92%；旭輝（0884）收報2.57元，跌13.18%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.05元，收報0.053元，跌13.11%；陸慶（8052）收報0.082元，跌12.77%；飛思達科技（1782）收報1.75元，跌12.5%；中國環保科技（0646）收報0.455元，跌10.78%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.026元，跌10.34%；毛記葵涌（1716）收報0.71元，跌10.13%；火幣科技（1611）收報5.06元，跌9.48%；中原建業（9982）收報0.9元，跌9.09%；壹賬通金融科技（6638）創上市新低，見4.86元，收報5元，跌8.76%。

 

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