泰禾人壽表示，並不認同大新銀行有權單方面終止與本公司之香港分銷協議，協議各方應繼續履行協議。該行已委聘律師處理有關事件，並將採取所需的法律行動，以保障本公司的權益，現階段暫不方便透露詳情。若有進一步可披露的消息，該行將適時公佈。

泰禾自去年2月8日起暫停承保新保單，並稱與實力雄厚且信譽良好的潛在投資者就未來業務發展方向、長遠目標及交易細節進行更深入的協商，務求儘快制訂及落實完善的合作機制以及營運模式。該行表示，現階段進展良好，可望在恢復承保新保單後為投資者、客戶及所有持份者帶來最大利益。

泰禾人壽表示，該行受香港保險業監管局及百慕達金融管理局監管的保險公司，其財務狀況穩健，償付能力比率符合監管機構的要求，且有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要。該行一直根據保監局及百慕達金融管理局的要求，採取嚴謹的風險管理及審慎的投資策略。

泰禾人壽稱，該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務，保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。

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