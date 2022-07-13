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泰禾：大新銀行仍為其授權持牌保險代理機構

大新銀行（2356）上周五宣布，已終止與泰禾人壽在香港的分銷協議，稱終止分銷協議已經生效，該行不再是泰禾人壽的香港保險代理人。不過泰禾人壽今日發表聲明，表示現時大新銀行仍是泰禾人壽之授權持牌保險代理機構，稱大新銀行必須繼續以專業態度，為所有透過大新銀行購買泰禾人壽保單的客戶提供服務。 

泰禾人壽表示，並不認同大新銀行有權單方面終止與本公司之香港分銷協議，協議各方應繼續履行協議。該行已委聘律師處理有關事件，並將採取所需的法律行動，以保障本公司的權益，現階段暫不方便透露詳情。若有進一步可披露的消息，該行將適時公佈。 

泰禾自去年2月8日起暫停承保新保單，並稱與實力雄厚且信譽良好的潛在投資者就未來業務發展方向、長遠目標及交易細節進行更深入的協商，務求儘快制訂及落實完善的合作機制以及營運模式。該行表示，現階段進展良好，可望在恢復承保新保單後為投資者、客戶及所有持份者帶來最大利益。 

泰禾人壽表示，該行受香港保險業監管局及百慕達金融管理局監管的保險公司，其財務狀況穩健，償付能力比率符合監管機構的要求，且有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要。該行一直根據保監局及百慕達金融管理局的要求，採取嚴謹的風險管理及審慎的投資策略。 

泰禾人壽稱，該行目前如常運作，並會繼續履行對所有客戶保單的責任，包括保單權益、理賠、核保和客戶服務，保單上的所有條款及細則一律維持不變，不受任何影響。 

 

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