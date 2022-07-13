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人行： 已穩妥應對河南事件 絕大部分中小銀行金融風險屬安全

河南4間村鎮銀行的數以百計銀行存戶不能提取存款，近周爆發抗議集會。人民銀行金融穩定局局長孫天琦回應會否引發整體金融風險時，表示據去年第四季金融穩定評級結果，高風險銀行機構佔整體參與評級銀行資產的1%，絕大部分中小銀行的評級皆在安全範圍內，認為中國金融風險收斂，總體可控。

孫天琦表示，去年第四季有4398間銀行參與央行評級，高風險銀行有316間，佔整體銀行的7%，其餘4082家銀行的金融風險處於安全範圍內，其資產規模佔參評銀行的99%，其中24家大型銀行評級保持在優良評級，資產規模佔參評銀行的70%，是整個金融業的基石。

下一步，孫天琦表示人行將進一步提前防範化解金融風險，包括持續壓降高風險金融機構數量，力爭「十四五」期末（即2025年）將全國高風險金融機構數量壓降至200家以內。

孫天琦又指，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。

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