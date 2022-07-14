美國通脹高於預期，美期續跌，不過亞洲股市向上，金管局再沽美元，恒指今早高開20點後，曾跌最多76點，其後倒升最多90點，高低波幅167點。
恒指半日升50點或0.24%，報20848點，成交金額549億元；國指升16點或0.23%，報7162點。恒生科技指數收報4625點，升1.73%。
友邦（1299）、建行（0939）、平保（2318）拖累大市。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌33隻升，35隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升5.21%，收報79.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.06%，收報29.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.75元，升7.82%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.25元，收報2.29元，跌4.18%。
恒指續低於50天線(21034.93點)，10天線(21411.44點)跌穿20天線(21470.25點)，逼近100天線(21362.29點)。科指10天線(4732.61點)跌穿20天線(4755.55點)，指數則於10天線之下，及100天線(4522.33點)之上。
北水南下合計淨流入2.11億元，較上日減少81.27%，連續第3日流入，累計流入25.43億元，對上一次連續3日淨流入是6月13日。南水北上合計淨流入8.93億元人民幣，終止連續3日流出。
蘋果據報開始試產iPhone 14，蘋果概念股抽高，比亞迪電子（0285）曾升9%。收報22.75元，升7.82%。
內媒引述專家建議調整「三條紅線」政策。中海外（0688）收報22.85元，跌1.93%；華潤置地（1109）收報34.45元，跌1.85%；龍湖（0960）收報29.45元，跌6.06%；合景泰富（1813）見52周低1.62元，收報1.7元，跌3.95%；萬科（2202）收報16.42元，跌9.38%；雅居樂（3383）見52周低2.5元，收報2.59元，跌1.52%；富力（2777）創上市新低，見1.67元，收報1.73元，跌1.14%。
碧桂園（2007）：購買境內公司債券，首期斥10億，以維護債價穩定。收報3.64元，跌0.82%。
天齊鋰業（9696）發盈喜，中期純利升至多134倍。創上市新高，見83.55元，收報80.1元，跌2.32%。
海底撈（6862）子企特海國際申上市，連蝕三年累蝕近19億元。收報16.92元，跌0.7%。
偉易達（0303）：原材料航運價格未回落，將再加價。收報61.15元，升0.74%。
茂宸集團（0273）發盈警，料上半年蝕約1.35億元。收報0.021元，跌4.55%。
泰禾：大新銀行（2356）仍為其授權持牌保險代理機構。見52周低6.23元，收報6.25元，跌0.95%。
中國疫情拖累，德視佳（1846）上半年眼科手術總數減少約2.5%。收報6.66元，跌1.19%。
微博（9898）：將對站內利用諧音字、變體字等傳播不良訊息行為開展集中整治。收報162元，升0.68%。
迅銷（6288）公布業績。收報39.05元，升0.9%。
破頂股包括，天齊鋰業（9696）創上市新高，見83.55元，收報80.1元，跌2.32%；雅迪（1585）創52周高，見17.58元，收報17.42元，升8.6%；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.6元，升9.09%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.68元，收報2.83元，升0.71%；時代鄰里（9928）低見1.25元，收報1.33元，升0.76%；合景悠活（3913）低見1.75元，收報1.82元，跌2.15%；金科服務（9666）低見15.1元，收報15.56元，跌3.11%；融信服務（2207）低見3.27元，收報3.27元，跌6.3%；遠洋服務（6677）低見2.79元，收報2.84元，跌0.35%；富力（2777）低見1.67元，收報1.73元，跌1.14%；三巽控股（6611）低見0.43元，收報0.43元，跌14%；中駿集團（1966）低見0.75元，收報0.76元，跌6.17%；融信中國（3301）低見1.14元，收報1.2元，升0.84%。
40隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見1.01元，收報1.07元，跌0.93%；雅居樂（3383）低見2.5元，收報2.59元，跌1.52%；招商證券（6099）低見7.33元，收報7.51元，升1.76%；丘鈦（1478）低見4.61元，收報4.75元，升0.85%；信德（0242）低見1.49元，收報1.5元，跌1.32%；粵海投資（0270）低見8.24元，收報8.3元，無升跌；台州水務（1542）低見2.61元，收報2.61元，跌0.38%；美瑞健康國際（2327）低見0.29元，收報0.29元，跌1.69%；檳傑科達（1665）低見0.81元，收報0.81元，無升跌；維他奶（0345）低見11.68元，收報12.02元，升1.86%。
異動股
上升異動股，包括，比高（8220）收報0.25元，升14.68%；中國環保科技（0646）收報0.52元，升14.29%；晶門半導體（2878）收報0.56元，升9.8%；榮昌生物（9995）收報47.95元，升9.6%；譽宴（1483）收報1.16元，升9.43%；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.6元，升9.09%；科濟藥業（2171）收報16.64元，升9.04%；雅迪（1585）創52周高，見17.58元，收報17.42元，升8.6%；微創醫療（0853）收報21.6元，升8.11%；康方生物（9926）收報23.6元，升8.01%；比亞迪電子（0285）收報22.75元，升7.82%。
下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見0.43元，收報0.43元，跌14%；太陽國際（8029）收報0.285元，跌12.31%；WAC（8619）收報0.071元，跌11.25%；朗詩綠色生活（1965）收報2.68元，跌10.96%；冠軍科技集團（0092）收報0.085元，跌9.57%；萬科（2202）收報16.42元，跌9.38%；飛魚科技（1022）收報0.41元，跌8.89%；有線（1097）收報0.048元，跌7.69%；中國新城鎮（1278）收報0.077元，跌7.23%；江山控股（0295）收報0.039元，跌7.14%；飛思達科技（1782）收報1.63元，跌6.86%。
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