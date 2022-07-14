他表示，受清零政策、上海封城等拖累，中國上半年經濟表現欠佳，全年GDP增長5.5%的目標難以達到，即使下半年的增長幅度達5.5%，他估計全年也只有4.2%增幅。但他強調，不應只著眼於能否達到增長目標，內地經濟最差的時間已經過去，雖然內地與其他地區一樣經濟放緩，但西方的通脹並非短期內可回落，反而內地不受通脹問題困擾，經濟前景已比其他地區好。

他又指，中央的貨幣政策有變，比以前成熟。他表示以往經濟表現若落後於全年目標，便會多次調低存款準備金率及利率，但現時中央更重視人民幣的穩定性。即使美息上升令人民幣貶值，但也不會如歐元、日圓等急挫。他認為中央現時雖採取守勢、令經濟增長緩慢，但可確保人民幣保持穩定，不會出現滯脹等問題，有利內地經濟復蘇。

至於內房方面，他解釋，現時內地經濟放緩，在經濟不景時，壞帳必然會出現。他預期內房違約風險仍高，因為美國加息下，中央為了穩定人民幣匯價，不能貿然為了降低內房企業的融資成本而減息。因此他預料，內房至少要多捱半年，待美國停止加息，中央才能出手相助。

實習記者：鄺浩然

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