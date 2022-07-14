moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

星展梁兆基：內地下半年經濟緩慢增長 內房斷供未見系統性風險

星展香港首席中國經濟師梁兆基估計，中國下半年經濟將緩慢復蘇，雖然增長放緩，但不像美國等地區般需面對通脹問題，因此經濟表現可看高一線。至於近日內地多個爛尾樓盤業主集體斷供，他認為只是個別個案，未至於帶來系統性風險。

他表示，受清零政策、上海封城等拖累，中國上半年經濟表現欠佳，全年GDP增長5.5%的目標難以達到，即使下半年的增長幅度達5.5%，他估計全年也只有4.2%增幅。但他強調，不應只著眼於能否達到增長目標，內地經濟最差的時間已經過去，雖然內地與其他地區一樣經濟放緩，但西方的通脹並非短期內可回落，反而內地不受通脹問題困擾，經濟前景已比其他地區好。

他又指，中央的貨幣政策有變，比以前成熟。他表示以往經濟表現若落後於全年目標，便會多次調低存款準備金率及利率，但現時中央更重視人民幣的穩定性。即使美息上升令人民幣貶值，但也不會如歐元、日圓等急挫。他認為中央現時雖採取守勢、令經濟增長緩慢，但可確保人民幣保持穩定，不會出現滯脹等問題，有利內地經濟復蘇。

至於內房方面，他解釋，現時內地經濟放緩，在經濟不景時，壞帳必然會出現。他預期內房違約風險仍高，因為美國加息下，中央為了穩定人民幣匯價，不能貿然為了降低內房企業的融資成本而減息。因此他預料，內房至少要多捱半年，待美國停止加息，中央才能出手相助。

實習記者：鄺浩然

 

其他報道

郭明錤：iPhone15 Pro Max將採用潛望式長焦鏡頭

中國擬取消澳洲煤進口禁令 兗煤澳洲逾升9%

滬深三大指數半日個別走 上證獨憔悴 兩市成交破萬億人幣

爛尾樓斷供潮 招商銀行：正在開會 相關訊息待確認

基石藥業擬賣盤

強積金創記錄的淨流入 由可扣稅TVC帶動 

內地監管部門據報召開緊急會議 討論爛尾樓停貸

中國據報撥7.2萬億人幣支持基建項目

停止供樓 建行、農行稱規模小 風險可控 興業涉款16億

摩通稱比特幣生產成本已降至1.3萬美元 或令未來價格受壓