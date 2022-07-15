德勤‧關黃陳方會計師行公布，作為泰加保險的共同經理，黎嘉恩及甘仲恒於今日行使了《保險業條例》附表7所賦予的權力，對泰加提出清盤呈請，並宣告泰加因其負債而不能繼續其業務以啟動香港汽車保險局(MIB)及保險公司(僱員補償)無力償債管理局(ECIIB)管理的無償付能力賠償基金計劃。
德勤指，就《公司(清盤及雜項條文)條例》(第 32 章)而言，泰加無能力償付其債項；而根據《保險業條例》，泰加亦被視為無能力償付債項。
儘管經理已提出呈請將泰加清盤，尚未到期的保單將繼續生效，直至相關保單按相關條款終止或到期。
同時，保單持有人可繼續通過現有渠道向泰加提交索賠申請。泰加將按索賠性質交由不同機構負責處理。有效的汽車第三者人身傷害及第三者財物損失索賠申請將交由MIB處理;有效的僱員補償保險索賠申請將交由E CIIB處理；而其他類型的索賠申請將繼續由泰加在相關法律允許的情況下自行處理。
如保單持有人提出取消保單，保費退還金額將按照保單條款中提前終止保單計算。不過，由於法院正在處理對泰加的清盤呈請，受相關法律所限，泰加不能即時安排退款。
如泰加最終被法院頒令清盤，該退款將成為泰加的無抵押債權。其時，泰加的清盤人會按相關法律程序，通知相關債權人提交債權證明表，待變現泰加資產後，適時處理分派事宜。
保監局於今年1月7日根據《保險業條例》，委任德勤‧關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒為泰加保險的共同及各別經理，全面接管泰加的所有事務及資產。
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