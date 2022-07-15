相關報道：泰加遭提出清盤 尚未到期保仍生效 惟取消保單未能即時退款

黎嘉恩表示，泰加現有3萬張保單，其中汽車保險佔96%，其餘是員工責任、家居、中小企責任等保險，賬面保險負債為16億元。黎嘉恩指，汽車第三保和僱員保險會由香港 汽車保險局、保險公司（僱員補償）無力償債管理局負責賠償，佔幅面保險負債的15.1億元，而其餘由泰加賠償的保險負債為0.9億元，目前泰加已有2.5億元現金由保監局的託管，因此泰加有能力清償所有索償，客戶索賠可照樣向泰加提交申請。

相關報道：保監局對泰加保險提出清盤呈請

保監局行政總監張雲正表示，調查期間一直有與警方保持聯絡，相關資料已予商業罪案調查科，對於大股東吳宇有否涉及欺詐則由執法機構調查。不過，去年保監局要求泰加將資金從外匯投資調撥回泰加賬戶，張雲正指當時管理層沒有達到保監局部分的要求，特別是泰加2.5億元資金交到保監局託局以後。

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