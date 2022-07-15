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接管經理：泰加資不抵債5.3億 有能力賠付索償

保監局呈請將泰加保險清盤，獲委任負責接管的經理黎嘉恩表示，泰加至5月為止，未能向證券外匯公司NBL追收12億元資產，截至5月31日泰加負債為17.1億元，資產為11.8億元，錄得淨負債5.3億元，保監會在3月要求股東控權人注入資金要求，也沒有正面回應。為保障債權人和保險客戶利益，向保監局匯報財務數據和決定後，今日向法院呈請將泰加保險清盤。

相關報道：泰加遭提出清盤 尚未到期保仍生效 惟取消保單未能即時退款

黎嘉恩表示，泰加現有3萬張保單，其中汽車保險佔96%，其餘是員工責任、家居、中小企責任等保險，賬面保險負債為16億元。黎嘉恩指，汽車第三保和僱員保險會由香港 汽車保險局、保險公司（僱員補償）無力償債管理局負責賠償，佔幅面保險負債的15.1億元，而其餘由泰加賠償的保險負債為0.9億元，目前泰加已有2.5億元現金由保監局的託管，因此泰加有能力清償所有索償，客戶索賠可照樣向泰加提交申請。

相關報道：保監局對泰加保險提出清盤呈請

保監局行政總監張雲正表示，調查期間一直有與警方保持聯絡，相關資料已予商業罪案調查科，對於大股東吳宇有否涉及欺詐則由執法機構調查。不過，去年保監局要求泰加將資金從外匯投資調撥回泰加賬戶，張雲正指當時管理層沒有達到保監局部分的要求，特別是泰加2.5億元資金交到保監局託局以後。

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