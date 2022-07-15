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英皇文化產業申禁令 禁立基向英皇UA提清盤

英皇文化產業（0491）公布，於今日（7月15日）向高等法院申請禁止立基中國影院就其於6月底要求償還約7000萬港元的「據稱股東貸款」的法定要求償債書，而向英皇 UA 提出清盤呈請之強制令。英皇又申請於7月22日進行中期聆訊，以獲取臨時強制令以禁止立基中國影院向英皇UA 提出清盤呈請，以等候強制令訴訟的裁定。

據公告，立基中國影院為英皇 UA 少數股東，擁有英皇UA的30%股權，為英皇UA電影城自開業的合作方），立基在6月30日就其要求英皇UA償還約7000萬元的「據稱股東貸款」的法定要求償債書，而向英皇 UA 提出清盤呈請之強制令。該據稱股東貸款為英皇UA成立時，立基按其持股比例而付出的營運資金。

英皇 UA 亦申請於7月22日進行中期聆訊，以獲取臨時強制令以禁止立基向英皇 UA 提出清盤呈請，以等候強制令訴訟的裁定。

英皇指出，於尋求法律意見後，認為按照法定要求償債書償還據稱股東貸款為未經授權、不成立並且違法。雖然公司盡力向立基解釋法定要求償債書為無效，惟立基拒絕撤回法定要求償債書，因而英皇UA在無可選擇情況下進行強制令訴訟，以保障公司及其股東之利益。

此外，英皇UA曾向其所有股東建議按比例注入營運資金計劃以供英皇UA旗下戲院項目的發展及營運，但該計劃遭立基拒絕。

目前，英皇UA與其附屬公司在上海、深圳、成都、佛山及珠海營運 7 間戲院。集團有足夠資金應用於其戲院業務的營運和未來發展。即使在疫情的陰霾下，公司管理層一直積極應對市場挑戰及採取一切必要行動，致力繼續發展其在中國的戲院業務。集團對中國電影放映市場的長遠發展前景維持樂觀，並有信心當行業從疫情恢復時能把握機遇。

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