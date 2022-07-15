上月國泰收入乘客千米數按年上升320.2%，但與2019年同期相比減少91.7%。運力按年雖增加36.2%，但仍較前年同期水平下跌89.3%。今年首六個月，載客人次較去年同期增加113.5%，運力下跌26.6%，而收入乘客千米數則上升129.8%。

貨運方面，國泰指6月共運載約10.5萬公噸貨物，按年減少4.4%，與2019年同期相比減少 36.2%。月內貨物收入按年下跌14.6%，與前年同期相比減少39.1%。運載率下跌12.1個百分點至 68.4%。運力則按年上升 0.5%，但與前年6 月相比下跌44.1%。首六個月，載貨量按年跌4.3%，運力下跌31%，而貨物收入噸千米數則下跌35.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，香港進一步調整旅遊限制對6月份的務續有正面影響。因應顧客出遊需求增加，集團恢復更多航班至更多目的地，並增加運力。6月的客運航班運力較 5月增加約170%，但仍僅為疫情前的11%，載客率增加至67%，平均每天載客超過 5,000 人次。貨運則受惠於跨境運輸轉趨穩定及內地放寬防疫措施，令6月的貨運量按月錄得逾13%的增長。

集團預計，若現行旅遊及營運限制保持不變，預計到今年年底，客運運力將最高可達疫情前水平約四分之一。集團又指，會以今年年底恢愎貨運運力至疫情前水平約 65%為目標。

國泰指出，自旅遊限制及檢疫規定於5月1日調整後，現金流得到改善，預計將增加的運力會為每月的營運現金消耗帶來正面影響，期望往後大致上實現正現金流。由於疫情仍然不明朗，公司會繼續專注審慎的現金管理。

國泰今日收報8.28元，跌2.6%。

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