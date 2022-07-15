公司解稱，今年上半年，受新冠肺炎疫情反覆衝擊，民航面臨前所未有的困難局 面，民航運輸生產跌入低谷，運輸總周轉量293.4億噸公里，為2019年同期46.7%， 旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。東航總部位於上海，經歷了疫情衝擊的嚴峻挑戰，同時，國際油價大幅攀升和人民幣兌美元匯率貶值等，也進一步加重成本壓力。

面對疫情衝擊，東航緊密跟蹤市場需求變化，調整運力投放，加強客貨聯動，實施更為嚴格的成本管控措施，確保運營現金流穩定。不過，受疫情嚴重衝擊和其他外部不利因素影響下，上半年虧損將擴大。

東航同日公布6月營運數據，客運運力投入（按可用座公里計）按年下降52.53%，其中國內、國際、地區航線客運運力投入分別下降52.78%、30.36%和99.30%；旅客周轉量（按客運人公里計）下降58.24%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別同比下降58.57%、20.39%和 99.66%；客座率64.78%，按年跌8.85個百分點，其中國內、國際、地區航線客 座率分別同比下降9.12個百分點、上升6.71個百分點、下降32.80個百分點。

貨運方面，6月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年下降30.15%。

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