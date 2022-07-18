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大眾汽車將維持新疆工廠運行

大眾汽車重申，致力於在中國西部新疆地區生產汽車。即將離任的大眾汽車CEO馮思翰（Stephan Wollenstein）表示，計劃維持其新疆工廠的運行，並歡迎公司董事會最近提名的一名人權專家参觀工廠。

馮思翰表示，繼續運營該工廠的決定是在與大眾的中國合資伙伴、國有企業上汽集團（SAIC Group）討論後作出的。雙方都認為，關閉工廠後再重開難度將非常大。馮思翰引述上汽集團高層指出，如果出於政治原因關閉新疆工廠，那將弊大於利。

今年6月，德國政府以中國政府對待維吾爾少數民族群體的方式為由，拒絕為大眾汽車在華業務續保風險保險。德國金屬業工人工會也敦促該公司重新考慮在新疆的業務。

 

 

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