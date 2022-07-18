報道中的調查表格中包括要求房企提供，項目名稱，是否已逾期未交付；未到合同約定交房日期，是否存在逾期入住風險；需要的貸款金額；對接金融機構名稱；是否有抵押物﹔以及金融機構未放貸的主要原因等等。

報道指，天津市住建委方面表示「並不清楚」，但多家房企表示已收到相關通知。

受到內地爛尾樓風波影響，昨夜銀保監再發聲表明會談積極做好「保交樓」。銀保監會有關部門負責人接受《中國銀行保險報》採訪時指出，會加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合，支持地方更加有力地推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

要求銀行保險機構應積極參與相關工作機制，配合壓實企業、股東等相關各方責任，銀行要積極履行自己的職責，既要遵循市場化、法治化原則，又要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。

同時，指導銀行在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，堅持摸清情況等，主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付，又要做好客戶服務工作，加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求，信守合同，踐行承諾，依法保障金融消費者合法權益。

以及有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，努力保持房地產市場運行平穩有序。處理好當前面臨的問題，也是實現房地產模式新舊轉換的重要契機。

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