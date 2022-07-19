文章日期：2022年7月19日 11:33
滬深三大指數半日低收。滬指反覆向下，以近半日最低位收市，收報3268點，跌9點或0.29%,成交額2445億元人民幣（下同）。
深證成指走勢相似，最低見12448點，收報12452點，跌80點或0.64%，成交額3723億元，兩市合共成交額6168億元。
創板指收報2746點，急跌53點或1.93%。
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