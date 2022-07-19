文章日期：2022年7月19日 11:27
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，按日升7.56點子至0.86101%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.39點子至0.12286%；1星期HIBOR升0.63點子至0.27417%；2星期HIBOR升3.59點子至0.53375%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.84點子至1.80375%；6個月期HIBOR升3.49點子至2.46554%；12個月期HIBOR升2.68點子至3.37042%。
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