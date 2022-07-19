雙方也將確保對全國各地疫情做出快速反應，提供及時的藥物供應，以助力中國疫情防控。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於去年12月8日獲得國家藥品監督管理局 上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。其中青少年適應症人群為附條件批准。

該聯合療法今年3月15日獲國家衛生健康委員會批准納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，並7月7日在中國商業化上市。

騰盛博藥總裁兼大中華區總經理、騰盛華創首席執行官羅永慶表示，公司在2019年就與華潤集團開展戰略合作，華潤醫藥商業是華潤醫藥集團旗下的大型醫藥流通企業，擁有豐富的藥品營銷及物流配送網絡佈局，相信戰略合作將助力公司迅速擴大上述創新療法的可及性，幫助中國新冠患者。

其他報道

恒指半日跌240點 碧服挫半成藍籌最弱 澳門上季貴賓廳賭大跌 濠賭股受壓

英國政府動盪 軟銀據報暫停晶片業務Arm在英上市的談判

港元一個月HIBOR四連升

馬斯克稱已將大腦上傳至雲端 並曾與虛擬版的自己交談

字節跳動正考慮設計自家晶片 惟不會售予其他公司

DrGo為100位葵青居民提供免費中醫視像診症服務

英特爾等美國昌片企業 尋求美政府放寬對華投資限制

霸菱：内房問題可能需要很長時間來解決

騰訊《王者榮耀》上月吸金2.4億美元 蟬聯全球手遊暢銷榜首

中國上半年規模以上工業增加值按年增長3.4%

TikTok據報將重組全球業務 裁減英美歐員工

滬深三大指數個別發展 人行進行70億人幣逆回購

恒指低開126點 藥明生物高開近半成冠藍籌

上坤地產：可能無法按時償還餘下20萬美元交換票據本息

藥明生物發盈喜 預期上半年利潤按年增長36%至38%

金管局紐約時段再承接逾80.7億港元沽盤

蘋果據報明年將放緩招聘和支出增長

港股ADR跌180點 中國擬予爛尾樓業主還貸緩衝期 留意內銀內房

高盛和蘋果將放慢招聘速度 美股向下 道指跌215點