騰盛博藥（2137）宣布，旗下騰盛華創與華潤醫藥商業達成戰略合作，雙方將攜手推進騰盛博藥的長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法，在中國的藥品儲備、渠道分銷、醫院准入，並共同探索其他創新業務合作，以擴大藥物的可及性。
雙方也將確保對全國各地疫情做出快速反應，提供及時的藥物供應，以助力中國疫情防控。
安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於去年12月8日獲得國家藥品監督管理局 上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。其中青少年適應症人群為附條件批准。
該聯合療法今年3月15日獲國家衛生健康委員會批准納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，並7月7日在中國商業化上市。
騰盛博藥總裁兼大中華區總經理、騰盛華創首席執行官羅永慶表示，公司在2019年就與華潤集團開展戰略合作，華潤醫藥商業是華潤醫藥集團旗下的大型醫藥流通企業，擁有豐富的藥品營銷及物流配送網絡佈局，相信戰略合作將助力公司迅速擴大上述創新療法的可及性，幫助中國新冠患者。
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