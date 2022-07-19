報告指，「當前通脹高企的局面可能在價格和工資中扎下根來」，而供應鏈的額外壓力可能會導致進一步的價格衝擊。供應鏈受阻加上戰爭造成的供應短缺，以及其他地方的出口限制，正在推高新加坡人的生活成本。

新加坡金管局局長孟文能預期，通脹會先惡化再好轉，而經濟增長放緩對於恢復全球穩定是無可避免的。

以匯率而非利率作為主要貨幣政策工具的新加坡金管局今年已三次收緊政策，其中包括上周的第二次意外緊縮。新加坡元走弱可能是促使新加坡金管局採取最新行動的原因所在，世界各地的決策者也面臨着類似壓力—菲律賓在同一天也意外地提高了利率。

新加坡核心價格指數5月份上漲3.6%，創下近14年來最大漲幅。新加坡金管局直到上周才上調了通脹預測，預計核心指標今年上漲3%至4%，總體指標上漲5%至6%。

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