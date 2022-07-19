「BoC Pay閃購周」每日優惠不同，當中包括8月8日登入友和YOHO手機版網上商店，可以1,999元購買限量100部的iPhone 13及20部Sony PlayStation 5，以999元購買限量20部Nintendo Switch OLED遊戲主機；8月9日於士多Ztore網站購買指定糧油產品獲低至半價優惠；8月10日於海洋公園官方網站購買任何門票消費滿港幣538元減港幣100元，包括以438元購買原價為538元的海洋公園「無限FUN入場證」，或以460元購買原價560元海洋公園水上樂園7至9月入場門票；8月11日到鴻福堂分店可以半價（即300元）購買原價600元自家湯電子e券（一套10張/3個月有效期）；8月12日在麥當勞分店單一消費滿50元可獲減25元。

此外，BoC Pay在香港電腦節提供加碼消費優惠，於8月19至22日電腦節期間，客戶於會場內指定商戶消費滿1,000元即減50元。

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