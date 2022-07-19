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戶戶送伙百佳推「戶戶超市」 首單滿200元減100元

外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天宣布與長和（0001）旗下百佳超級市場合作，在港推出只限送貨的生活百貨店「戶戶超市」（Deliveroo Hop），提供生活百貨速遞服務。戶戶送指，受惠於旗下在港超過12,000名外送專員組成的物流網絡，新服務最快可於10分鐘內完成送遞。

戶戶送網站顯示，首家「戶戶超市」設於西半山堅道的住宅大廈瑧環。速遞服務範圍覆蓋西營盤、上環、中環、半山和金鐘，營業時間為每天早上7時30分至凌晨2時，提供來自百佳、FUSION、INTERNATIONAL和TASTE等生活百貨連鎖店超過1,200種商品，計劃在今年稍後增加至2,000種商品。

相關報道：Deliveroo擬拓網上超市業務

據本報今年4月報道，當時戶戶送在招聘網站就「Deliveroo HOP」開放3個空缺，聘請包括「店務助理」、「店務經理/助理經理」及「倉務經理/助理經理」。事隔三個月，戶戶送在官網上開放多個相關空缺，包括「店務助理」、「客戶經理」（Account Manager - New Business (On Demand Groceries)）、「業務發展經理」（Business Development Manager - On Demand Groceries）等。

目前，戶戶送已於全球共五個市場推出「戶戶超市」，包括英國、意大利、法國和阿拉伯聯合酋長國，其銷售已佔戶戶送（英：ROO）2021年總交易額的8%。全球生活百貨合作伙伴分店亦由2021年第四季約11,000間增加至2022年第一季超過13,000間。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，新冠疫情下本地消費者對生活百貨的網購服務需求日增。隨著網上購物已成為日常生活中不可或缺的一部分，按需生活百貨送遞服務亦成為戶戶送的業務發展重點之一。平台期待與百佳將新服務擴展至全港不同地區，亦將繼續投資於生活百貨送遞服務。

香港百佳超級市場董事總經理任良安表示，自去年起一直與戶戶送合作，亦很高興能夠推出「戶戶超市」，在提升生活百貨購物體驗的同時，可享有更大靈活性。是次合作不僅能擴大百佳的的客戶群，更有助緊貼「快商務」潮流。

 

為慶祝「戶戶超市」正式推出，用戶首單消費滿200元可有100元折扣優惠，其後三單消費每單滿150元將可有30元折扣優惠。

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