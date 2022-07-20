港元現報7.8498元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.16點子至0.12441%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.27274%；2星期HIBOR升2.23點子至0.55607%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.48點子至1.87851%；6個月期HIBOR升12.99點子至2.59548%；12個月期HIBOR升3.78點子至3.40821%。

美元指數現報106.568貶值0.114點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報2.12643%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2052%，連續4日收窄，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%

對上一次連續4日收窄，是2022年6月24日，當日利差報-0.7577%。

其他報道

Twitter與馬斯克就440億美元收購交易的訴訟將於10月審判

恒馳汽車總裁：恒馳5預售超預期 大賣已成定局

新世界據報放售旗下非核心物業 涉逾百億元

Netflix連續兩季用戶減少 次季訂戶人數減少97萬個 惟減幅少於預期

SEC主席：不能排除中概股除牌風險

Cathie Wood的ARK首次關閉旗下ETF

恒指高開307點 科指升2% 齊升穿10天線

滬深三大指數今早高開 人行零投放零回籠

港股ADR升228點 夜期高水252點 美期亞股升

據報俄氣將重啟對歐洲輸氣 但降至正常的40%

美股創近一個月最大升幅及新高 道指升754點

金管局再沽近11億美元 銀行體系總結餘降至1764.6億元