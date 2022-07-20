港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升6.02點子至0.92125%，是2020年6月1日後最高，當日報1.01036%。對上一次連升5日是2022年6月13日，當日拆息報0.30917%。
港元現報7.8498元升值2點子，曾貶值最多1點子，報7.8501元，亦曾升值最多3點子，報7.8497元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.16點子至0.12441%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.27274%；2星期HIBOR升2.23點子至0.55607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.48點子至1.87851%；6個月期HIBOR升12.99點子至2.59548%；12個月期HIBOR升3.78點子至3.40821%。
美元指數現報106.568貶值0.114點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報2.12643%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2052%，連續4日收窄，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%
對上一次連續4日收窄，是2022年6月24日，當日利差報-0.7577%。
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