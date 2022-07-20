foodpanda數據顯示，2022年一月至六月期間最多訂單的產品類別為「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」則緊隨其後。與去年同期相比，2022第二季新鮮食材的需求上升119%，其中本地有機食材和新鮮蔬菜的訂單數量亦急升，分別增加370%和73%。此外，大眾對於美酒甜品的需求尤為旺盛，烈酒和葡萄酒的訂單較去年上升了64%，而雪糕和甜品的訂單更錄得100%增長。

另外foodpanda又指出，過去一年，「蕃茄」成為最受港人歡迎的新鮮食品，其次為「香蕉」和「富士蘋果」。零食方面，則以卡樂B的「熱浪」薯片最受歡迎，緊隨其後的是自卡樂B出品的「雜菜薯條」，以及「明星麵童星點心麵雞肉味」（詳見圖）。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，pandamart在港推出至今兩年，會繼續聆聽市場意見及因應用戶持續改變的消費習慣，繼續帶來更多元的產品種類，包括來自本地農場的新鮮食材，滿足消費者對健康食品的需求，以及與香港製造的品牌合作。

為慶祝pandamart推出兩周年，foodpanda即日起至7月31日推出新用戶優惠，於pandamart首張生活百貨訂單買滿150元，輸入優惠碼「NEW40」就有6折。現有用戶在pandamart購物滿200元輸入「2YEARS」就有7折。新用戶首張生活百貨訂單滿150元使用「2YEARS80」可減80元。

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