moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

pandamart次季營業額按年增長53% 「熱浪」薯片最受歡迎

外賣平台foodpanda今天公布旗下24小時網上超市pandamart的營業數據，對比去年第二季，pandamart在過去一年的營業額錄得53%增長，反映出香港人對於「快商務」服務旺盛的需求。當中又以西營盤區的訂單金額最多，較去年同期相比錄得144%增幅，成為全港之冠。

foodpanda數據顯示，2022年一月至六月期間最多訂單的產品類別為「飲品」，「新鮮食品」和「零食及脆片」則緊隨其後。與去年同期相比，2022第二季新鮮食材的需求上升119%，其中本地有機食材和新鮮蔬菜的訂單數量亦急升，分別增加370%和73%。此外，大眾對於美酒甜品的需求尤為旺盛，烈酒和葡萄酒的訂單較去年上升了64%，而雪糕和甜品的訂單更錄得100%增長。

另外foodpanda又指出，過去一年，「蕃茄」成為最受港人歡迎的新鮮食品，其次為「香蕉」和「富士蘋果」。零食方面，則以卡樂B的「熱浪」薯片最受歡迎，緊隨其後的是自卡樂B出品的「雜菜薯條」，以及「明星麵童星點心麵雞肉味」（詳見圖）。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，pandamart在港推出至今兩年，會繼續聆聽市場意見及因應用戶持續改變的消費習慣，繼續帶來更多元的產品種類，包括來自本地農場的新鮮食材，滿足消費者對健康食品的需求，以及與香港製造的品牌合作。

為慶祝pandamart推出兩周年，foodpanda即日起至7月31日推出新用戶優惠，於pandamart首張生活百貨訂單買滿150元，輸入優惠碼「NEW40」就有6折。現有用戶在pandamart購物滿200元輸入「2YEARS」就有7折。新用戶首張生活百貨訂單滿150元使用「2YEARS80」可減80元。

 

其他報道

中聯重科擬回購最多4.3億股A股

中電信6月5G上客量加快至718萬戶

澳門擬7月23日有限度開放賭場

【有片：淘寶圖】比特幣突破徘徊區兼升穿下降軌 買入值博

富達：爛尾樓壞賬影響低 國策推動利好A股

恒大仍未與境外債券持有人達成協議

內地爛尾樓業主斷供 金管局：港銀內地按揭貸款敞口細 不削流動性

中國動向第一季同店銷售按年下跌最多20%

信通院：6月國內智能電話出貨量按年增9.1%

荷蘭光刻機ASML次季多賺36％ 下調全年淨銷售額增長至10％

證監會：港資產及財富管理業務管理資產按年僅升2%