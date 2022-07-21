內地維持LPR利率不變，加上爛尾樓風波擴大，據克而瑞地產研究報告，截至7月19日的不完全統計，全國累計約230個項目業主發布了強制停貸告知書，涉及25個省市自治區的82個城市。
報告選取30個涉及停貸的重點城市為例，7月4至17日的兩周新房成交規模按月兩連跌。而新開盤項目去化率和轉化率也遭遇了顯著下降。除了7月新房成交較6月自然回落因素外，從推盤量、認購量和到訪量數據來看，今年第29周（7月9-15日）去化率和轉化率分別降至23%和19%，較此前高點分別下降21百點分和19百點分。
報告指，停貸事件雖點狀出現但對購房者產生了一定影響。短期內存在較大應激反應，如延后購房計劃重新觀望、不購買一手新房而購買二手期房等。停貸事件下購房者選擇不存在「交付」風險的二手現房，規避處在風口浪尖的預售期房。
午後內房的跌幅擴大，當中旭輝（0884）暫跌12.07%，碧桂園（2007）暫跌7.06%，龍湖（0960）暫跌7.39%、時代中國（1233）暫跌4.79%，中海外（0688）暫跌3.6%、萬科（2202）暫跌3.84%、潤地（1109）暫跌2.65%等。
物管股方面，碧桂園服務（6098）暫跌9.73%、旭輝永升（1995）暫跌7.56%，金科服務（9666）暫跌4.15%等。
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